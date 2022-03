Adoracje dla kapłanów

Zachęcamy kapłanów do podjęcia godziny adoracji w intencji kapłaństwa! Powstały piękne inicjatywy: Wieczernik kapłański i Adoracja kapłańska, które umożliwiają kapłanom zjednoczenie się w modlitwie przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jest to spełnienie prośby samego Pana Jezusa: „Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: »Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?«” (Mt 26,40).

Wieczernik Kapłański

W każdy I piątek miesiąca kapłani łączą się na wspólnej modlitwie w Polsce i na świecie na adoracji, aby wynagradzać Panu Jezusowi za swoich braci w kapłaństwie, którzy nie adorują Najświętszego Sakramentu, mając czas na wszystko, tylko nie dla Pana Jezusa Eucharystycznego.

Podstawą Wieczernika jest adoracja w ciszy, która zawsze zaczyna się w I piątek miesiąca o godz. 21:00. To dzień, który jest poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w którym nie może zabraknąć serca kapłańskiego, o którym Pan Jezus często mówi w książce „In Sinu Jesu”, zapraszając wszystkich kapłanów do adoracji wynagradzającej za swoich braci.

„Tak, to dzieło miłości wobec kapłanów jest czymś wielkim, twoim zaś udziałem będzie adorowanie w imieniu tych, którzy nie adorują i reprezentowanie twoich braci, szczególnie tych najsłabszych i tych, którzy utracili swoją kapłańską godność; będziesz ich reprezentować przed eucharystycznym i pełnym miłosierdzia oraz współczucia Obliczem Jezusa, czekającego na powrót tych, których wybrał i którym chce dać udział w chwale Jego kapłaństwa„ (Słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus do kapłana​, fragment z książki „In Sinu Jesu”).

Długość trwania Wieczernika jest uzależniona od ilości kapłanów, którzy chcą się zaangażować w to dzieło. Najważniejsze jest to, aby każdy kolejny kapłan był na adoracji minimum 1 godz. Kapłani powinni zjednoczyć się na wspólnej modlitwie od godziny Apelu Jasnogórskiego, ze wszystkimi kapłanami na świecie i wynagradzać za braci w kapłaństwie, aby ich serca na nowo zapłonęły ogniem miłości do Serca Eucharystycznego i do adoracji.

Więcej informacji i zgłoszenia do udziału w adoracji na stronie: wieczernikkaplanski.pl

Wieczernik Kapłański powstał z inicjatywy osób świeckich, i pierwszy odbył się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy w kaplicy wieczystej adoracji w I piątek miesiąca 1 października 2021 r. we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Od samego początku inicjatywie błogosławił ks. proboszcz i kustosz Sanktuarium MBF w Bydgoszczy Józef Orchowski, a następnie ks. biskup Wiesław Śmigiel. Obecnie ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, który regularnie uczestniczy osobiście w adoracji.

Książka In sinu Jesu. Kiedy serce mówi do serca w sklepie Miłujcie się!

Adoracja kapłańska

Dzieło polega na ofiarowaniu przez kapłana jednej godziny adoracji tygodniowo (każdy kapłan adoruje w miejscu przez siebie wybranym), dzięki czemu adoracja przez kapłanów może trwać nieustannie, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Główna intencja kapłańskiej adoracji: o uświęcenie kapłanów oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa.

Aby wziąć udział w inicjatywie, kapłani mogą zapisywać się poprzez zaznaczenie w grafiku na stronie: adoracjakaplanska.pl Zgłoszenia możliwe również mailowo albo telefonicznie – dane kontaktowe podane na stronie. Zapisy są anonimowe.

Inicjatywa nieustannej Adoracji kapłańskiej zrodziła się w sercach kapłanów diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie otrzymała błogosławieństwo ks. bpa Edwarda Dajczaka. W dniach od 4 kwietnia do 7 maja, pod patronatem ks. abpa Wojciecha Polaka, Przewodniczącego Komisji ds. Duchowieństwa KEP, odbyła się I Edycja Ogólnopolskich Rekolekcji Kapłańskich „Oddanie33”. Jednym z owoców tych rekolekcji stało się pragnienie kapłanów do podjęcia dzieła nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu w wymiarze ogólnopolskim.

Świadectwa z adoracji kapłańskiej:

„W momentach zmęczenia moimi słabościami, wyrzucałem Jezusowi dlaczego mnie nie uzdrawia, tyle lat trwam przy Nim i nic. Podczas modlitwy dostałem pewien obraz: zobaczyłem siebie na stole operacyjnym, gdzie było operowane moje serce. Usłyszałem wtedy słowa: Już nie raz chciałem ciebie uzdrowić, ale skomplikowane operacje trwają kilka godzin. Ty jeszcze nigdy nie byłeś ze Mną kilka godzin. Dotknięty tymi słowami pojechałem na kilka dni do pustelni, gdzie mogłem adorować Najświętszy Sakrament. Ostatniego dnia, podczas ostatniej godziny adoracji, usłyszałem w swoim sercu: Adoruj Moje Najświętsze Ciało. Jeżeli przestaniesz adorować Moje Ciało, to zaczniesz adorować swoje ciało, albo inne osoby lub rzeczy. Od tamtej chwili każdy dzień, wyjazd planuję pod kątem, aby mieć możliwość Adoracji Jezusa” – ks. Piotr.

„Kiedyś podczas nocnej adoracji przyszła mi myśl: wstaję jak do kogoś, kto żyje, do kogoś, kogo kocham. Trochę jak matka do dziecka. Przychodzę wtedy na spotkanie z żywą Osobą. On żyje! Matce, która wstaje w nocy, bardziej zależy na dziecku, a w adoracji to Jezusowi najbardziej zależy na mnie – i przy Nim chcę trwać” – ks. Rafał.

„Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym jest dla mnie odpoczynkiem, czerpaniem ze źródła, poddaniem się Jego przemieniającej miłości. Jestem ja i On, reszta znika. Daje Mu siebie, swój czas. Wiem, że po adoracji odchodzę niby taki sam, a jednak inny” – ks. Jan.

Modlitewnik In sinu Jesu w sklepie Miłujcie się!

Rozważania In sinu Jesu w sklepie Miłujcie się!