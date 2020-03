Akt Zawierzenia Matce Bożej Łaskawej

We wszystkich trudnych momentach historii naszego narodu pojawia się Matka Boża. Maryja jest obecna w ciągu całego naszego dnia, czy to Anioł Pański, Różaniec czy Apel Jasnogórski. Zawierzamy się Maryi na różne sposoby. Dziś chcemy tym mocniej prosić o Jej wstawiennictwo i oddalenie pandemii z naszego kraju i całego świata. Z całą dziecięcą szczerością chcemy powierzyć się Matce Bożej. Biskupi z Diecezji Warszawsko-Praskiej dokonali aktu zawierzenia Matce Bożej Łaskawej.

„Pod Twoją obronę, nasza Matko się uciekamy i jesteśmy pewni, że nas przeprowadzisz przez te trudne czasy, że pomożesz w nas umocnić wiarę, miłość i to wszystko, co jest nam tak bardzo potrzebne do zbawienia” – mówi bp Romuald Kamiński.