Betlejem w Polsce to niezwykły cykl koncertów z udziałem gwiazd polskiej estrady z towarzyszeniem Międzynarodowego Zespołu Muzycznego pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego.

To była głośna noc. Najgłośniejsza w dziejach świata… Potem nic nie było już takie, jak wcześniej. Historia zaczęła pisać się na nowo.

Od tamtego czasu, co roku w tę noc miliony ludzi na całym świecie zwraca swoje myśli w stronę Betlejem. Także my spotykamy się dzisiaj, by wspólnie i głośno – z potrzeby serca i z całej mocy – wyśpiewać świąteczną radość.

Głos Betlejem w Polsce 2019/2020 zabrzmi inaczej niż dotychczas. Artyści opowiedzą dzieje Bożego Narodzenia z osobistej perspektywy. Wyśpiewają swoje historie, w których odbija się pięknym refleksem ten wyjątkowy dla człowieka czas przyjścia na świat Bożego Syna. To będzie koncert na wiele strun – od polskich kolęd po najpiękniejsze pieśni Bożonarodzeniowe z całego świata, od balladowych po rockowe brzmienia. Zabierzemy Was w daleką podróż dookoła świata, ale echo tej podróży wybrzmi także w osobistych i współcześnie napisanych utworach. To będzie głośna noc…

To będzie koncert na wiele głosów – na scenie pojawi się dwudziestu wykonawców.

Do artystów dołączymy ze śpiewem my – widzowie. Każdy z nas ze swoimi emocjami i doświadczeniami. Z własną historią. Z całego serca i bardzo głośno powitamy Jezusa, który przychodzi nas pojednać i zbawić. Tak osobiste głosy będą rozlegać się donośnie – z całą siłą wiary w sprawczą moc Bożego Narodzenia. Stworzymy razem największy w Polsce chór kolędników, którzy niosą pomoc potrzebującym. To nie będzie cicha noc…

Betlejem w Polsce zabrzmi tym głośniej, z im większym odzewem spotka tegoroczna akcja charytatywna Ambasador Miłosierdzia.

Bo jak co roku: GRAMY i POMAGAMY!

Głośno. Coraz głośniej… Na całą Polskę!

Wydaliśmy także album płytowy Pokój Wam! Live z udziałem m. in.: Dawida Kwiatkowskiego, Bovskiej, Grażyny Łobaszewskiej oraz Kamila Bednarka. Całkowity dochód z jego sprzedaży przekażemy potrzebującym.

Ponadto absolutną nowością jest w tym roku płyta „Kolędowanie na tysiące głosów”, która jest zapisem wspólnego kolędowania artystów z publicznością. Każdy może pobrać ją BEZPŁATNIE ze strony https://ambasadormilosierdzia.pl/, a przy okazji ofiarować charytatywny datek.

Zaśpiewają i zagrają:

Arka NOEGO

Natalia Niemen

Magda Bereda

Kasia Wilk

Agnieszka Musiał

Gabi Gąsior

Maya Avraham

Andrzej Lampert

Skubas

Robert Friedrich Litza

Adam Krylik

Mate.O

Marek Piekarczyk

Mietek Szcześniak

oraz

Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego!

Dochód z trasy koncertowej widowiska Betlejem w Polsce. Głośna Noc zostanie przeznaczony na pomoc dla osób potrzebujących.