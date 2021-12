Chcemy ujrzeć Jezusa

Aby nam pomóc z odwagą i ra­do­ścią kroczyć drogami wiary w trzecim ty­siąc­le­ciu, św. Jan Paweł II dał bardzo konkretne wska­zów­ki w liście apo­stol­skim Novo mil­len­nio ineunte, opu­bli­ko­wa­nym na za­koń­cze­nie Wiel­kie­go Jubileuszu, w któ­rym świętowaliśmy 2000. rocz­ni­cę na­ro­dzin Jezusa. Po omó­wie­niu naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń Wiel­kie­go Jubileuszu Ojciec Świę­ty dał nam bardzo ja­sny program działania. Przede wszyst­kim wezwał nas do wy­trwa­łej mo­dli­twy, do kontemplowania oblicza Chry­stu­sa.

Wiara drogą poznania Chrystusa

19.«Uradowali się zatem ucznio­wie, ujrzawszy Pana» (J 20,20). Ob­li­cze, które Apostołowie oglądali po zmar­twych­wsta­niu, było ob­li­czem tego sa­me­go Jezusa, z któ­rym prze­by­wa­li przez mniej więcej trzy lata, a który te­raz uka­zy­wał im «ręce i bok», aby przy­ję­li zdu­mie­wa­ją­cą prawdę o Jego no­wym ży­ciu.

Zapewne nie­ła­two im było wie­rzyć. Ucznio­wie z Emaus uwie­rzy­li dopiero po po­ko­na­niu żmud­nej drogi duchowej (por. Łk 24,13-35). Apostoł Tomasz uwierzył je­dy­nie wów­czas, gdy sam zetknął się z tą cu­dow­ną obec­no­ścią (por. J 20,24-29).

W rze­czy­wi­sto­ści jednak, choć moż­na było oglądać ciało Je­zu­sa i dotykać go, je­dy­nie wia­ra zdolna była prze­nik­nąć do końca ta­jem­ni­cę tego oblicza. Ucznio­wie mu­sie­li już tego do­świad­czyć w okre­sie ziem­skie­go życia Chry­stu­sa, szu­ka­jąc od­po­wie­dzi na py­ta­nia, jakie po­wsta­wa­ły w ich umysłach, ile­kroć za­sta­na­wia­li się nad Jego czy­na­mi i sło­wa­mi.

Do Je­zu­sa nie można do­trzeć ina­czej jak tyl­ko przez wia­rę, po­ko­nu­jąc dro­gę, któ­rej eta­py zda­je się wska­zy­wać sama Ewan­ge­lia w zna­nym opi­sie roz­mo­wy, do ja­kiej do­szło w Ce­za­rei Fi­li­po­wej (por. Mt 16,13-20).

Do­ko­nu­jąc tam jak gdy­by pierw­sze­go pod­su­mo­wa­nia swej misji, Je­zus pyta uczniów, za kogo uważają Go lu­dzie, i w od­po­wie­dzi sły­szy, że «jedni za Jana Chrzci­cie­la, inni za Elia­sza, jesz­cze inni za Je­re­mia­sza albo za jed­ne­go z pro­ro­ków» (Mt 16,14). Od­po­wiedź z pew­no­ścią bu­du­ją­ca, ale od­le­gła jesz­cze – i to jak bardzo – od praw­dy.

Lud prze­czu­wa, że ten rabbi, umie­ją­cy tak porywająco prze­ma­wiać, ma nad­zwy­czaj­ną rangę re­li­gij­ną, ale nie potrafi po­sta­wić Go po­nad mę­ża­mi Bożymi, któ­rzy wy­stą­pi­li już wcze­śniej w dzie­jach Izra­ela. W rze­czy­wi­sto­ści Jezus jest kimś zu­peł­nie innym!

Wła­śnie tego wy­ższe­go stop­nia po­zna­nia, któ­re do­cie­ra do Jego głę­bo­kiej toż­sa­mo­ści, ocze­ku­je On od «swo­ich»: «A wy za kogo Mnie uwa­ża­cie?» (Mt 16,15). Tyl­ko wia­ra, jaką wy­zna­je Piotr, a wraz z nim Ko­ściół wszyst­kich cza­sów, tra­fia od­po­wie­dzią w sed­no praw­dy, prze­ni­ka­jąc do głę­bi ta­jem­ni­cy: «Ty je­steś Me­sjasz, Syn Boga ży­we­go» (Mt 16,16).

Prowadzenie łaski

20.W jaki sposób Piotr do­szedł do tej wiary? I cze­go żąda się od nas, jeśli chce­my z coraz więk­szym prze­ko­na­niem iść jego śla­da­mi? Ma­te­usz udzie­la nam cen­nej wska­zów­ki w sło­wach, któ­ry­mi Je­zus od­po­wia­da na wy­zna­nie Pio­tra: «nie ob­ja­wi­ły ci tego cia­ło i krew, lecz Oj­ciec mój, któ­ry jest w nie­bie» (16,17).

Wy­ra­że­nie «cia­ło i krew» ozna­cza czło­wie­ka i zwy­czaj­ną drogę po­zna­nia. W od­nie­sie­niu do Je­zu­sa ta zwy­czaj­na dro­ga nie wy­star­cza. Nie­zbęd­na jest ła­ska «ob­ja­wie­nia», któ­ra po­cho­dzi od Ojca. W tym sa­mym kie­run­ku zmie­rza wska­zów­ka, jaką daje nam Łu­kasz, od­no­to­wu­jąc, że ów dia­log z ucznia­mi od­był się w chwi­li, gdy Je­zus «mo­dlił się na osob­no­ści» (Łk 9,18).

Wspól­nym ce­lem oby­dwu tych wska­zó­wek jest uświa­do­mie­nie nam, że do peł­nej kon­tem­pla­cji ob­li­cza Pań­skie­go nie mo­że­my dojść o wła­snych si­łach, ale je­dy­nie pod­da­jąc się pro­wa­dze­niu ła­ski.

Tyl­ko do­świad­cze­nie mil­cze­nia i mo­dli­twy stwa­rza od­po­wied­nie pod­ło­że, na któ­rym może doj­rzeć i roz­wi­nąć się bar­dziej praw­dzi­we, ade­kwat­ne i spój­ne po­zna­nie ta­jem­ni­cy, naj­wznio­ślej wy­ra­żo­nej w do­bit­nych sło­wach ewan­ge­li­sty Jana: «A Sło­wo sta­ło się cia­łem i za­miesz­ka­ło wśród nas. I oglą­da­li­śmy Jego chwa­łę, chwa­łę, jaką Jed­no­ro­dzo­ny otrzy­mu­je od Ojca, pe­łen ła­ski i praw­dy» (J 1,14).

Jedna osoba w dwóch naturach

21.Słowo i ciało, chwa­ła Boża i jej miesz­ka­nie mię­dzy ludźmi! Wła­śnie w głę­bo­kiej i nie­roz­dziel­nej jed­no­ści tych dwóch prze­ci­wieństw za­wie­ra się toż­sa­mość Chry­stu­sa, zgod­nie z kla­sycz­ną for­mu­łą So­bo­ru Chal­ce­doń­skie­go (451 r.): «jed­na oso­ba w dwóch na­tu­rach». Jed­ną oso­bą jest Oso­ba od­wiecz­ne­go Sło­wa, Syna Ojca. Dwie na­tu­ry, w ża­den spo­sób nie zmie­sza­ne, ale też ab­so­lut­nie nie­roz­dziel­ne, to na­tu­ra bo­ska i ludz­ka.

Jesteśmy świa­do­mi ogra­ni­czo­no­ści naszych po­jęć i na­szych słów. Przy­to­czo­na formuła, acz­kol­wiek stwo­rzo­na przez ludzi, za­wie­ra jed­nak sta­ran­nie wy­wa­żo­ną treść dok­try­nal­ną i po­zwa­la nam przy­bli­żyć się niejako do kra­wę­dzi nie­zgłę­bio­nej ta­jem­ni­cy. Tak, Je­zus jest praw­dzi­wym Bo­giem i praw­dzi­wym czło­wie­kiem!

Chry­stus nie­ustan­nie wzy­wa Ko­ściół, tak jak kie­dyś apo­sto­ła To­ma­sza, aby do­ty­kał Jego ran, to znaczy uzna­wał Jego peł­ne czło­wie­czeń­stwo prze­ję­te od Ma­ryi, ofia­ro­wa­ne w chwili śmier­ci, prze­mie­nio­ne przez zmar­twych­wsta­nie: «Pod­nieś tu­taj swój palec i zo­bacz moje ręce. Pod­nieś rękę i włóż [ją] do mego boku» (J 20,27).

Ko­ściół, po­dob­nie jak To­masz, klęka ze czcią przed Zmar­twych­wsta­łym, oto­czo­nym peł­nią bo­skiej chwa­ły, i woła bez­u­stan­nie: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20,28).

Wcielenie Syna Bożego

22.«Słowo stało się cia­łem» (J 1,14). Ta zdu­mie­wa­ją­ca Janowa wizja ta­jem­ni­cy Chrystusa znaj­du­je po­twier­dze­nie w ca­łym No­wym Te­sta­men­cie. W tym sa­mym kie­run­ku zmierza tak­że apo­stoł Pa­weł, gdy mówi o Synu Bo­żym «po­cho­dzą­cym we­dług ciała z rodu Da­wi­da» (Rz 1,3; por. 9,5).

Cho­ciaż dzi­siaj, pod wpły­wem ra­cjo­na­li­zmu, od­dzia­łu­ją­ce­go skry­cie na znacz­ną część współ­cze­snej kul­tu­ry, trud­ność spra­wia przede wszyst­kim wia­ra w Bó­stwo Chry­stu­sa, w in­nych kon­tek­stach hi­sto­rycz­nych i kul­tu­ro­wych wy­stę­po­wa­ła ra­czej ten­den­cja do umniej­sza­nia lub re­la­ty­wi­zo­wa­nia hi­sto­rycz­no­ści czło­wie­czeń­stwa Je­zu­sa.

Jed­nak­że we­dług wia­ry Ko­ścio­ła klu­czo­we i nie­odzow­ne jest twier­dze­nie, że Sło­wo na­praw­dę «sta­ło się cia­łem» i przy­ję­ło wszyst­kie wy­mia­ry czło­wie­czeń­stwa z wy­jąt­kiem grze­chu (por. Hbr 4,15).

W tej per­spek­ty­wie Wcie­le­nie jawi się rze­czy­wi­ście jako ke­no­za, czyli «ogo­ło­ce­nie się» Syna Bo­że­go z chwa­ły, jaką On od­wiecz­nie po­sia­da (por. Flp 2,6-8; 1 P 3,18).

Z drugiej stro­ny to uni­że­nie się Syna Bo­że­go nie jest celem sa­mym dla sie­bie; zmie­rza raczej do oto­cze­nia chwa­łą Chry­stu­sa tak­że w Jego czło­wie­czeń­stwie: «Dla­te­go też Bóg Go nad wszyst­ko wy­wyż­szył i da­ro­wał Mu imię po­nad wszel­kie imię, aby na imię Je­zu­sa zgięło się każde kolano istot nie­bie­skich i ziem­skich, i pod­ziem­nych. I aby wszelki ję­zyk wy­znał, że Jezus Chry­stus jest Pa­nem – ku chwale Boga Ojca» (Flp 2,9-11).

Człowiek odkupiony

23.«Szu­kam, o Pa­nie, Two­je­go ob­li­cza» (Ps 27 [26],8). Ta tę­sk­no­ta Psal­mi­sty sprzed stu­le­ci nie mo­gła do­cze­kać się wspa­nial­sze­go i bar­dziej zdu­mie­wa­ją­ce­go za­spo­ko­je­nia niż kon­tem­pla­cja ob­li­cza Chry­stu­sa.

W Nim Bóg na­praw­dę po­bło­go­sła­wił nam i spra­wił, że «Jego ob­li­cze za­ja­śnia­ło» nad nami (por. Ps 67 [66],3). A jed­no­cze­śnie, bę­dąc Bo­giem i czło­wie­kiem, Chry­stus uka­zu­je nam też praw­dzi­we ob­li­cze czło­wie­ka, «objawia w peł­ni czło­wie­ka sa­me­mu czło­wie­ko­wi». Je­zus jest «no­wym czło­wie­kiem» (por. Ef 4,24; Kol 3,10), któ­ry wzy­wa od­ku­pio­ną ludz­kość do udzia­łu w Jego Bo­skim ży­ciu.

W ta­jem­ni­cy Wcie­le­nia po­ło­żo­ne zo­sta­ły pod­wa­li­ny an­tro­po­lo­gii, która zdol­na jest prze­kro­czyć wła­sne ogra­ni­cze­nia i sprzecz­no­ści, zmie­rza­jąc ku sa­me­mu Bogu, a na­wet wię­cej – ku «prze­bó­stwie­niu» po­przez wsz­cze­pie­nie w Chry­stu­sa czło­wie­ka od­ku­pio­ne­go, do­pusz­czo­ne­go do udziału w ży­ciu trynitar­nym.

Oj­co­wie Ko­ścio­ła kła­dli wiel­ki na­cisk na ten so­te­rio­lo­gicz­ny wy­miar ta­jem­ni­cy Wcie­le­nia: tylko dla­te­go, że Syn Boży stał się na­praw­dę czło­wie­kiem, czło­wiek może – w Nim i przez Niego – stać się na­praw­dę dziec­kiem Bo­żym.

Jezus wiedział, że jest Synem Bożym

24.Ta Bosko-ludz­ka toż­sa­mość wy­ła­nia się bardzo wy­raź­nie z Ewan­ge­lii: znaj­du­je­my w nich cały ze­spół ele­men­tów wpro­wa­dza­ją­cych nas na «po­gra­ni­cze» tajemnicy, któ­rym jest sa­mo­świa­do­mość Chry­stu­sa.

Ko­ściół nie ma wąt­pli­wo­ści, że dzię­ki na­tchnie­niu z Wy­so­ka Ewan­ge­li­ści, przy­ta­cza­jąc w swo­ich re­la­cjach sło­wa Je­zu­sa, po­praw­nie ujęli praw­dę o Jego Oso­bie oraz Jego świa­do­mość tej­że praw­dy.

Czyż nie to wła­śnie chce nam po­wie­dzieć Łu­kasz, za­pi­su­jąc pierw­sze sło­wa za­le­d­wie dwu­na­sto­let­nie­go Je­zu­sa wy­po­wie­dzia­ne w świą­ty­ni je­ro­zo­lim­skiej?

Wy­da­je się, że już w tym mo­men­cie ma On świa­do­mość, że łą­czy Go z Bo­giem wy­jąt­ko­wa więź, to zna­czy więź wła­ści­wa «sy­no­wi». Kie­dy bo­wiem Mat­ka zwra­ca Mu uwa­gę, z ja­kim nie­po­ko­jem szu­ka­ła Go wraz z Jó­ze­fem, Je­zus od­po­wia­da bez wa­ha­nia: «Cze­mu­ście Mnie szu­ka­li? Czy nie wie­dzie­li­ście, że po­wi­nie­nem być w tym, co na­le­ży do mego Ojca?» (Łk 2,49).

Nic dziw­ne­go za­tem, że w wie­ku doj­rza­łym ję­zyk Je­zu­sa jed­no­znacz­nie wy­ra­ża głę­bię Jego ta­jem­ni­cy, na co ob­fi­tych świa­dectw do­star­cza­ją za­rów­no Ewan­ge­lie syn­op­tycz­ne (por. Mt 11,27; Łk 10,22), jak i przede wszyst­kim ewan­ge­li­sta Jan. W sa­mo­świa­do­mo­ści Je­zu­sa nie ma miej­sca na żad­ne wąt­pli­wo­ści: «Oj­ciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu» (J 10,38).

Wol­no sądzić, że sko­ro Jezus jako czło­wiek wzra­stał «w mą­dro­ści, w la­tach i w ła­sce» (Łk 2,52), to rów­nież Jego ludz­ka świa­do­mość wła­snej ta­jem­ni­cy roz­wi­ja­ła się stop­nio­wo, aż wy­ra­zi­ła się w peł­ni w Jego uwiel­bio­nym czło­wie­czeń­stwie; mimo to nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że w swo­im do­cze­snym ży­ciu miał On świa­do­mość swej toż­sa­mo­ści Syna Bo­że­go.

Pod­kre­śla to Jan, po­su­wa­jąc się wręcz do stwier­dze­nia, że w isto­cie rze­czy wła­śnie dla­te­go Je­zus zo­stał od­rzu­co­ny i po­tę­pio­ny: pró­bo­wa­no Go zabić, «bo nie tylko nie za­cho­wy­wał sza­ba­tu, ale nad­to Boga na­zy­wał swo­im Oj­cem, czy­niąc się rów­nym Bogu» (J 5,18).

W Get­se­ma­ni i na Gol­go­cie ludz­ka świa­do­mość Jezusa zo­sta­nie pod­da­na naj­trud­niej­szej próbie. Ale na­wet dra­mat męki i śmier­ci nie zdoła pod­wa­żyć Jego nie­wzru­szo­nej pew­no­ści, że jest Synem Ojca nie­bie­skie­go”.

Jan Paweł II, pa­pież

Śródtytuły zostały dodane przez redakcję.

