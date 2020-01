„Chodź i zaufaj mojemu miłosierdziu”.

Mam na imię Krzysztof. Moje imię oznacza „niosący Chrystusa”. Przez większość mojego życia było jednak odwrotnie – to On mnie nieustannie niósł, a ja nawet tego nie chciałem dostrzec…

Dom rodzinny

Wychowałem się w katolickiej rodzinie. Pamiętam, jak w dzieciństwie moje babcie budziły mnie do kościoła. Dzięki nim chodziłem na roraty i różaniec, choć niewiele z tego rozumiałem.

Nikt mi nigdy nie mówił, że Pan Bóg mnie kocha, że można mieć z Nim bliską relację. Dzięki trosce i miłości babć zawsze miałem jednak pewność, że Bóg istnieje. W trudnych momentach chwytałem za różaniec. Ufałem, że kiedy się na nim będę modlił, Pan Bóg będzie mi pomagał.

W domu nie doświadczyłem prawdziwej miłości. Często między rodzicami wybuchały kłótnie, były też inne problemy… Przez lata miałem dużo żalu i nienawiści do ojca. Wielokrotnie płakałem i modliłem się, nie rozumiejąc tego, co się dzieje między moimi rodzicami… Bywało tak, że rodzice wysyłali mnie do kościoła, choć sami na liturgię nie chodzili.

W pewnym momencie mama wyjechała do pracy za granicę, a ja zostałem sam z ojcem. Początkowo w niedzielę i święta chodziłem do kościoła, ale z wiekiem, zwłaszcza przez grzechy nieczystości, zacząłem się coraz bardziej oddalać od Boga.

Potem było tylko gorzej: związki z kobietami, wzajemne ranienie się… Wiedziałem i czułem w sercu, że robię źle. Myślałem jednak, że skoro „wszyscy tak żyją”, to czemu ja tak nie mogę?

Koronka

Około 10 lat temu moja mama poważnie zachorowała. W pewnym momencie zaczęła mówić o swoim doświadczeniu nadprzyrodzonego spotkania ze św. Janem Pawłem II i o wielkiej miłości Pana Boga. W tej chorobie, która zastała ją na obczyźnie, zaczęła błagać Pana Jezusa o zdrowie i doświadczyła Jego miłosierdzia.

Dzięki tej łasce mama stała się gorliwą katoliczką, chodziła do kościoła i przystępowała do sakramentów świętych. Jej życie zmieniło się o 180 stopni. Gdy wróciła z Niemiec, myśleliśmy z ojcem, że zwariowała, i zmusiliśmy ją do wizyty w szpitalu psychiatrycznym… Na szczęście lekarz niczego chorobliwego u mamy nie stwierdził. Z perspektywy czasu wiem już, że postąpiliśmy wtedy okrutnie…

Mama dała mi tekst Koronki do miłosierdzia Bożego, mówiąc:

„Krzysiu, odmawiaj to, a zobaczysz, że Twoje życie się zmieni. Zaufaj”.

W tamtym czasie na pozór żyłem jak „normalny człowiek”: mieszkałem z kobietą, jeździłem po świecie i całkiem nieźle zarabiałem. Zdarzały mi się jednak stany depresyjne i poczucie, że rozbijam się o ścianę, że jest jakiś mur w moim sercu. Zastanawiałem się czasami, skąd to poczucie się u mnie bierze, i w głębi duszy czułem, że coś jest nie tak.

Zacząłem w końcu odmawiać koronkę, która, jak się okazało, głęboko mnie poruszyła. Nie potrafiłem tego wyjaśnić, ale coraz częściej zastanawiałem się nad tym, dokąd zmierzam, skąd pochodzę… Takich pytań wcześniej sobie nie stawiałem.

Podczas odmawiania przeze mnie koronki zaczęło się budzić moje sumienie i wyrzucać mi wszystko, co złego narobiłem w życiu. W internecie natknąłem się na świadectwa ludzi, którzy doświadczyli Pana Boga podobnie jak moja mama. To sprawiło, że sięgnąłem po Dzienniczek św. Faustyny. Pan Jezus postawił też na mojej drodze osoby, które mówiły mi o mocy słowa Bożego.

„Jezu, ratuj mnie!”

Pewnego dnia pojechałem do sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Niestety, przez grzechy, w których wówczas żyłem, nie byłem w stanie patrzeć na obraz Pana Jezusa. Było mi wstyd i czułem się potępiony. Bardzo zazdrościłem wtedy ludziom, którzy mogli pójść do Komunii Świętej.

Żyłem cały czas z pewną kobietą i czułem się rozdarty. Z jednej strony bardzo tęskniłem za sakramentami świętymi, z drugiej strony – byłem związany z tą kobietą. Zacząłem z nią rozmawiać o sakramentach. Wtedy jej rodzina stwierdziła, że jestem obłąkany, i zawieziono mnie do psychiatry. Oczywiście lekarze niczego u mnie nie stwierdzili, ale na własnej skórze doświadczyłem wówczas tego samego, co moja mama…

W miarę upływu czasu zobaczyłem, że nasz związek nie opierał się na prawdziwej miłości, miłości ewangelicznej, ale na seksie i egoizmie. To sprawiło, że pewnego dnia z głębi serca zacząłem błagać Pana Jezusa o ratunek:

„Jezu, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, to, proszę, ratuj mnie!”.

Po tej modlitwie Bóg zaczął oczyszczać moje serce przez płacz i nieodparte pragnienie modlitwy różańcem i koronką. Wieczorem przed zaśnięciem poczułem nagle wielką radość w sercu.

Następnego dnia kupiłem Pismo Święte i zacząłem swój dialog z Panem Bogiem przez słowo Boże. W miarę jak czytałem Biblię, coraz wyraźniej widziałem w słowie Bożym własne życie. To słowo zaczęło realnie kruszyć moje serce.

Gdy czytałem Księgę Wyjścia, widziałem, że Jezus chce mnie wyciągnąć z ziemi egipskiej, z mojego domu niewoli. Tą niewolą, w której siedziałem, były moje grzechy: nieczystość, konkubinat, egoizm…

Spowiedź

Modliłem się słowami:

„Panie Boże, ja nie wiem, co to jest miłość. Nie wiem, czy potrafię kochać, ale proszę Cię, powiedz mi!”.

Pan Bóg przyszedł w słowie:

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię […]” (Jr 1,5).

To zdanie zaczęło rodzić we mnie kolejne pytania:

„Panie Boże, co ja mam zrobić ze swoim życiem?”.

Usłyszałem słowa:

„Chodź i zaufaj mojemu miłosierdziu”.

Wtedy dopiero zrozumiałem, że jest to wezwanie do spowiedzi. Do kościoła nie chodziłem 16 lat, a po Pierwszej Komunii Świętej przystąpiłem do sakramentu pokuty może raz lub dwa razy.

Na początku Wielkiego Postu podjąłem wreszcie decyzję: chcę odbyć spowiedź generalną. Pamiętam, że ta spowiedź trwała bardzo długo. Dostałem wówczas wiele cennych wskazówek i odpowiedzi na moje pytania. Doświadczyłem też mocno Bożego miłosierdzia. Duch Święty pokazał mi moje grzechy, bym przychodząc z nimi do spowiedzi,

„wyprał swoje szaty” (por. Ap 7,14).

Potem przystąpiłem do Komunii Świętej, a Pan Jezus napełnił moje serce taką radością i szczęściem, że nie jadłem przez pięć dni. Czułem się duchowo i fizycznie nakarmiony. Doświadczyłem też niesamowitej radości. Później wprawdzie toczyłem jeszcze duchowe walki i powątpiewałem, ale czułem się bliżej Pana Boga.

Modlitwa i post

Chciałem wynagrodzić Bogu za swoje grzechy. Cały Wielki Post pościłem i czytałem słowo Boże. Po kilku dniach dowiedziałem się o rekolekcjach z modlitwą o uzdrowienie, które miały się odbywać u dominikanów. Rekolekcje te prowadził o. Tomasz Alexiewicz OP. Poszedłem na nie bez żadnych oczekiwań.

Po pierwszym dniu rekolekcji, gdy przyszedłem do domu, zapaliłem świecę i zacząłem odmawiać różaniec. Poczułem niesamowitą miłość Jezusa, radość i akceptację. Dzięki rekolekcjom zetknąłem się ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.

Pan Bóg zaczął odpowiadać na moje pytania nie tylko przez słowo Boże czy wewnętrzny głos, ale także przez sakramenty, homilie, a czasem nawet przez człowieka spotkanego przypadkiem na ulicy. Zacząłem dostrzegać to, że mam z Bogiem relację, że Bóg się o mnie troszczy.

„Będziesz przemawiał na zgromadzeniu”

W pewnym momencie dostałem słowa dotyczące mojej obecnej misji:

„Włożę Moje słowa w twoje usta i będziesz przemawiał na zgromadzeniu” (por. Pwt 18,18b).

Po kilku miesiącach dostałem telefon od dominikanów z pytaniem, czy chciałbym podzielić się swoim świadectwem z grupą młodzieży gimnazjalnej. Pragnienie, żeby dzielić się tym, co jest w moim sercu, było we mnie niezwykle silne. Wtedy pomyślałem:

„Panie Boże, bardzo chcę to robić, choć nie jestem do tego zdolny. Nie jestem dobrym mówcą”.

Prosiłem innych o modlitwę. Na spotkaniu opowiedziałem historię swojego nawrócenia i niektórzy byli nią tak poruszeni, że płakali. Od tego czasu jestem zapraszany do wielu miejsc, by dzielić się świadectwem swojego życia na chwałę Bożą i modlić się o uzdrowienie chorych. Widzę owoce tego wezwania i wiem, że nie są one moją zasługą.

„Kto znalazł żonę – dobro znalazł” (Prz 18,22a)

Przez trzy lata od mojego nawrócenia Pan Bóg mnie uzdrawiał, wychowywał, „układał” mnie z samym sobą. Będąc z Bogiem, nie czułem się sam. Wieczorem po pracy modliłem się i uwielbiałem Boga. Słowo Boże zaczęło rodzić we mnie pragnienie jego doświadczania, jak mówi List św. Jakuba:

„Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był” (Jk 1,23-24).

Bardzo prosiłem Pana Boga o dobrą żonę. Byłem poraniony przez kobiety i sam też je raniłem. Prosiłem Boga o taką żonę, która by razem ze mną się modliła, żyła sakramentami, która by rozumiała to, co robię, i wspierała mnie w ewangelizacji.

Agnieszkę znałem od czasu studiów. Będąc muzykiem, utrzymywała się z grania na weselach. Ona też żyła w związku niesakramentalnym. Pamiętam, że jej powiedziałem, że miałaby dużo radości, jakby swoim graniem uwielbiała Boga. Odpowiedziała mi na to, że plotę bzdury, bo ona ma własną firmę i musi „kasę zarabiać”. Przyszły jednak trudne doświadczenia w jej życiu, wskutek których zwróciła się do Boga i poszła do spowiedzi. Jej historia jest inna, ale i wspólna z moją.

Ponieważ pytałem Boga o wszystko, zacząłem też Go pytać o swoją relację z Agnieszką. Pojechałem do kapłana, który miał charyzmatyczne rozeznanie. Po tej rozmowie zdecydowałem się poprosić Agnieszkę o rękę. Postanowiliśmy żyć w czystości przedmałżeńskiej (od poproszonego kapłana dostaliśmy na to postanowienie błogosławieństwo). Zaczęliśmy też uczęszczać na spotkania wspólnoty.

Pan Bóg doprowadził nas do zawarcia sakramentu małżeństwa w Boże Narodzenie 2016 r., a 1 listopada 2017 r. urodziła nam się córeczka Alicja. Posługujemy też cały czas w Grupie Modlitwy do Świętych Aniołów prowadzonej przez ks. Jacka Skowrońskiego w Szczecinie.

„Zabiegajcie o własne zbawienie” (Flp 2,12)

Mam świadomość potrzeby dbania o relację z Bogiem każdego dnia. Po swoim nawróceniu zrozumiałem, że nie wystarczy tylko w niedziele i święta chodzić do kościoła. Trzeba codziennie trwać w Bogu przez przystępowanie do sakramentów świętych i modlitwę.

Doświadczenie Bożego miłosierdzia oraz przebaczenia grzechów doprowadziło mnie do zadania sobie pytania: czy ja sam przebaczam i jestem miłosierny? Rozważając raz Modlitwę Pańską, zwłaszcza słowa:

„i przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom”,

pojąłem, ile mam do przebaczenia swojemu ojcu. Pan Bóg przeprowadził mnie przez ten proces. Wierzę, że żyjąc z Nim, będę mógł kiedyś powiedzieć za św. Pawłem:

„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2 Tm 4,7-8a).

Krzysztof

