Cierpienie ma sens tylko w jedności z Chrystusem

„W cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska” (św. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 26).

Odpowiedź na pytanie o sens cierpienia daje nam sam Pan Bóg. Przede wszystkim Stwórca mówi nam, że cierpienie i śmierć są konsekwencją grzechu pierworodnego (por. Rdz 3,1-19).

Pan Bóg nie zostawia ludzi samych sobie. Staje się prawdziwym człowiekiem, członkiem ludzkiej wspólnoty pogrążonej w grzechu i śmierci. Aby uwolnić ludzi z niewoli szatana, grzechu i śmierci, Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg i człowiek bierze na siebie, z historii życia każdego człowieka, wszystkie grzechy i cierpienia.

„On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. […] On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,4-5).

Jezus Chrystus doświadczył konsekwencji grzechów wszystkich ludzi w swej straszliwej męce i śmierci na krzyżu. W swoim zmartwychwstaniu Jezus wyrwał ludzkość z niewoli szatana, zgładził wszystkie grzechy, zwyciężył śmierć i sprawił, że każde ludzkie cierpienie oddane Jemu, zjednoczone z Jego cierpieniem na krzyżu staje się drogą zbawienia, źródłem niesamowitych łask, uczestniczeniem w Jego cierpieniu za zbawienie świata. Cierpienie ma sens tylko w zjednoczeniu z Chrystusem.

Pamiętaj, że Syn Boży, stając się prawdziwym człowiekiem, zjednoczył się z każdym z nas. Nie zapominaj, że to sam Bóg cierpi w każdym chorym i cierpiącym człowieku, w każdym z milionów istnień ludzkich żyjących w nędzy i poniżeniu, brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu, w ofiarach tortur i terroryzmu.

Tę wstrząsającą rzeczywistość miłości Boga, który współcierpi z człowiekiem, odkrywamy tylko na drodze wiary. Kiedy człowiek patrzy z wiarą na krzyż Chrystusa i jednoczy swoje cierpienie z Jego cierpieniem za zbawienie świata, wówczas odkrywa radosną prawdę, że cierpienie, którego doświadcza, staje się dlań łaską, wielkim błogosławieństwem, drogą dojrzewania do ostatecznego spotkania z Bogiem.

„Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie z Nim mieć udział w chwale” (Rz 8,17); „Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 P 4,13).

Jednocząc się z cierpiącym Chrystusem, oddając Mu swoje cierpienie, odkrywamy, że to, które nas dotyka, jest wielkim darem i łaską, uczestniczeniem w cierpieniu Chrystusa za zbawienie świata. Jeżeli się zbuntujesz i nie oddasz swego cierpienia Jezusowi, to stanie się ono siłą niszczącą całe Twoje życie.

Pamiętaj, że kiedy cierpisz, to Pan Bóg jest pierwszym, który niesie ciężar Twojego cierpienia, a jest ono tylko małą cząstką Jego cierpienia za zbawienie świata. Nie buntuj się, lecz podziękuj Panu Bogu za to trudne doświadczenie.

Oddaj swoje cierpienie Jezusowi, medytując Jego słowa przekazane św. Faustynie: „Nie lękaj się cierpień, Ja jestem z tobą” (Dz. 151);

„Innej drogi nie ma do nieba prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy” (Dz. 1487);

„Pomóż Mi, córko Moja, ratować dusze. Złącz swe cierpienia z męką Moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników” (Dz. 1032);

„Wszystkie cierpienia przyjmiesz z miłością; nie trap się tym, jeżeli serce twoje często będzie doznawać odrazy i niechęci do tej ofiary. Cała moc jej jest zawarta w woli, a więc te uczucia przeciwne nie tylko nie obniżą w oczach Moich tej ofiary, ale ją spotęgują. Wiedz o tym, że ciało i dusza twoja często będzie w ogniu. Chociaż w niektórych godzinach nie będziesz Mnie czuć, ale Ja będę przy tobie. Nie bój się, łaska Moja będzie z tobą” (Dz. 1767);

„Teraz połóż głowę na piersiach Moich, na sercu Moim i zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pomocy ani pociechy” (Dz. 36);

„Modlitwą i cierpieniem więcej zbawisz dusz aniżeli misjonarz przez same tylko nauki i kazania” (Dz. 1767).

Pozwól Jezusowi, aby mógł Cię uzdrowić

Aby Jezus miał dostęp do Twojego serca, mógł je leczyć i uzdrawiać, musisz spełnić następujące warunki:

Zerwij definitywnie z wszelkimi grzechami, bo one są źródłem wszystkich Twoich nieszczęść. Zaufaj Bogu i uwierz w Jego nieskończone miłosierdzie. Pan Jezus mówi: „Im większa nędza, tym większe ma prawo do miłosierdzia Mojego” (Dz. 1182). Wyznaj wszystkie swoje grzechy Jezusowi w sakramencie pokuty i przyjmij Go w Eucharystii oraz w sakramencie namaszczenia chorych. Przebacz wszystko wszystkim, do nikogo nie chowaj urazy. Jeżeli praktykowałeś(-aś) jakieś formy okultyzmu, korzystałeś(-aś) z usług bioenergoterapeutów, to konieczne jest zerwanie wszelkich więzów z siłami zła, które przez te praktyki działają. Módl się codziennie na różańcu, Koronką do miłosierdzia Bożego, czytaj Pismo św., jak najczęściej przyjmuj Jezusa w Komunii św. i adoruj Go obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa ofiarowania cierpienia:

Panie Jezu, dziękuję Ci, że wziąłeś na siebie wszystkie moje cierpienia, że na krzyżu zostałeś przebity za moje grzechy, zdruzgotany za moje winy, że w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu przebaczyłeś mi wszystkie grzechy, otworzyłeś mi drogę do nieba i sprawiłeś, że każde ludzkie cierpienie stało się drogą zbawienia. Ofiarowuję Ci swoje cierpienie i łączę się z Twoim cierpieniem za zbawienie wszystkich grzeszników. Wyrzekam się wszystkiego, co prowadzi do zła, oraz wszelkiego grzechu, aby żyć w wolności dziecka Bożego. Wyrzekam się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu.

Panie Jezu, proszę Cię o łaskę bezwarunkowego przebaczenia tym wszystkim, którzy mnie skrzywdzili i zadali mi cierpienie. Cały swój ból fizyczny i udrękę duchową składam w Twoich ranach. Dziękuję Ci za to doświadczenie. Proszę, uwolnij mnie od wszelkiego lęku, buntu i zniechęcenia. Jednoczę się z Twoją męką i wszystkie swoje cierpienia ofiarowuję Ojcu Niebieskiemu za nawrócenie pogan, ateistów, za papieża, biskupów i kapłanów oraz w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych (można też wymienić inne intencje). Poprzez Niepokalane Serce Maryi cały(-a) jestem Twój (Twoja).

Amen.

