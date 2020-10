Czerpać miłość z samego źródła

Tylko miłość Jezusa przezwycięża wszelkie zło w człowieku i w świecie. Przyjmując Jezusa w Komunii św., adorując Go obecnego w Najświętszym Sakramencie, czerpiemy miłość Bożą z samego jej źródła.

Jezus Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie promieniuje na nas miłością, która przezwycięża każde zło, leczy wszystkie rany serca i wyzwala z wszelkich zniewoleń. Miłość Jezusa jest najskuteczniejszym lekarstwem. Aby ją przyjmować, konieczna jest wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Przyjmując Jezusa w Komunii św. i adorując Go w Najświętszym Sakramencie, czerpiemy z samego źródła miłości i poddajemy się Jezusowej kuracji, która prowadzi do całkowitego uzdrowienia.

Aby poddać się temu leczeniu, trzeba najpierw przyjść do Jezusa i w sakramencie pokuty wyznać Mu wszystkie grzechy, a następnie codziennie uczestniczyć w Eucharystii i przez godzinę trwać w Jego obecności przed Najświętszym Sakramentem.

Każdy, kto się nie zniechęci i wytrwa w tej praktyce, doświadczy wielkiej duchowej przemiany oraz uzdrowienia ze wszystkich uzależnień i zniewoleń, takich jak pornografia, alkoholizm, narkomania, hazard itp.

W Ogrodzie Oliwnym, tuż przed swoją męką, Pan Jezus powiedział do swoich uczniów:

Tymi słowami Pan Jezus zaprasza każdego z nas, abyśmy przez godzinę trwali w Jego obecności przed Najświętszym Sakramentem.

Trwając na adoracji, bezgranicznie ufając i zawierzając Jezusowi całych siebie, ze wszystkimi słabościami i skłonnościami do grzechów, pozwalamy Mu, aby nas duchowo przemieniał, umacniał naszą wiarę, wyzwalał nas ze wszelkich zniewoleń, oczyszczał i leczył z wszystkich chorób duszy i ciała.

W encyklice o Eucharystii św. Jan Paweł II w ten sposób zachęca nas do codziennej adoracji:

Gdy św. Matka Teresa z Kalkuty rozpoczynała swoją posługę najbiedniejszym z biednych, uświadomiła sobie, że bez codziennej adoracji eucharystycznej nie będzie w stanie dobrze wypełniać swojej misji. Pisała, że w adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie „spoczywa cała nasza siła i radość”.

Od kiedy misjonarki miłości wprowadziły codzienną godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, znacząco wzrosła liczba powołań. Święta Matka Teresa pisała:

W zakonie misjonarek miłości założonym przez św. Matkę Teresę codziennie przez jedną godzinę ma miejsce adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dzięki temu Jezus uzdalnia siostry do ofiarnej posługi najbiedniejszym z biednych.

Podczas adoracji eucharystycznej Jezus przemienia ludzkie serca oraz leczy wszystkie bolączki i choroby współczesnego świata. Tak św. Matka Teresa pisała do swoich sióstr i współpracowników:

Na pytanie, co trzeba robić, aby uratować świat przed katastrofą, św. Matka Teresa odpowiedziała:

„Konieczna jest modlitwa. Trzeba, by każda parafia trwała u stóp Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Go adorowała. […]

Powinniśmy mocno podkreślić, jak bardzo jest ważna wieczysta adoracja z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Jezus uczynił się Chlebem życia, by nam to życie dawać. Jest tu dzień i noc. Jeśli naprawdę chcecie wzrastać w miłości, powróćcie do Eucharystii, powróćcie do adoracji eucharystycznej.

Trzeba nam tkać życie wokół Eucharystii, utkwić wzrok w Nim, który jest Światłem. Umieśćcie wasze serca blisko Jego Boskiego Serca, proście Go o łaskę poznania Go, miłość do kochania Go, odwagę, by Mu służyć. Szukajcie Go.

Poprzez Maryję, Przyczynę naszej radości, odkryjecie, że nigdzie na świecie nie jesteście lepiej przyjęci, nigdzie nie jesteście bardziej kochani, jak tylko przez Jezusa żyjącego i prawdziwie obecnego w Przenajświętszym Sakramencie… On naprawdę tu jest we własnej Osobie i czeka na was”.