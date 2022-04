Czy cierpienie ma sens?

Święty Jan Paweł II, doświadczony wielkim krzyżem cierpienia, napisał, że „w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska”.

„w cierpieniu kryje się szczególna moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska. […] Tylko wtedy, gdy człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo z Krzyżem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia. […] Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu pokój wewnętrzny, a nawet duchową radość” (Salvifici doloris, 26).

Pan Bóg objawił nam, że cierpienie i śmierć są konsekwencjami grzechu pierworodnego (Rdz 3,1-19). Pierwsi ludzie przestali wierzyć Bogu, uwierzyli szatanowi i znaleźli się w sytuacji cierpienia, śmierci oraz zniewolenia przez siły zła.

Aby wyrwać ludzkość z niewoli szatana, grzechu i śmierci, Bóg stał się prawdziwym człowiekiem oraz wziął na siebie cierpienia i grzechy wszystkich ludzi:

„On się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści. […] On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy” (Iz 53,4-5).

Jezus Chrystus w męce i śmierci na krzyżu doświadczył konsekwencji grzechów wszystkich ludzi. Zmartwychwstając, wyzwolił ludzkość z niewoli szatana, zgładził wszystkie grzechy, zwyciężył śmierć i sprawił, że każde ludzkie cierpienie w zjednoczeniu z Jego cierpieniem na krzyżu staje się drogą zbawienia, źródłem niesamowitych łask, uczestnictwem w Jego cierpieniu za zbawienie świata.

Cierpienie ma sens tylko w zjednoczeniu z Chrystusem. To sam Bóg cierpi w każdym chorym, cierpiącym człowieku, w każdym z milionów istnień ludzkich żyjących w nędzy i poniżeniu, brutalnie wyzyskiwanych, umierających z głodu, w ofiarach tortur i terroryzmu.

Tę wstrząsającą rzeczywistość miłości Boga, który współcierpi z człowiekiem, odkrywają tylko ludzie głębokiej wiary. Kiedy człowiek patrzy z wiarą na krzyż Chrystusa i jednoczy swoje cierpienie z Jego cierpieniem za zbawienie świata, wtedy odkrywa radosną prawdę, że cierpienie, którego doświadcza, staje się łaską, wielkim błogosławieństwem, drogą dojrzewania do miłości i życia wiecznego w niebie.

„Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie z Nim mieć udział w chwale” (Rz 8,17);

„Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały” (1 P 4,13).