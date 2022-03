Krzyż to Miłość

Niedługo po rozpoczęciu procesu mojego nawracania się przyśnił mi się krzyż na wzgórzu. Na jego ramionach powiewała targana wiatrem biała chusta. Ten obraz mocno pozostał we mnie. Był czymś więcej niż snem. Był nadzwyczaj realny i uderzający. Teraz wnioskuję, że był zapowiedzią Bożego zaproszenia do służby tym, którzy dźwigają własny krzyż; do służby ludziom chorym.

Cierpienie… Jeszcze trzy lata temu to słowo wywoływało u mnie, jako odruch bezwarunkowy, nieodpartą chęć ucieczki. Podobnie jak dłoń w ułamku sekundy cofa się w kontakcie z wrzątkiem, a powieka zamyka, gdy pyłek wpadnie do oka.

Unikałam ludzi, którzy borykali się z trudnościami. Sama również żyłam tak, by było jak najprościej, najwygodniej i najprzyjemniej. Nie znałam Boga. Przez tyle lat byłam zbuntowaną ateistką.

Jezus objawił mi się jako ofiarna, miłosierna Miłość, której doświadczenie całkowicie zmieniło moje życie. Pamiętna Eucharystia, w której nie uczestniczyłam po to, by się modlić, by oddawać Najwyższemu chwałę, ale po to, aby udowodnić tym, którzy próbowali nakierować moje kroki na drogę wiary, że Boga nie ma (pisałam o tym w swoim świadectwie pt. Bóg istnieje, spotkałam Go, „Miłujcie się!”, nr 4/2019).

Teraz wnioskuję, że był zapowiedzią Bożego zaproszenia do służby tym, którzy dźwigają własny krzyż; do służby ludziom chorym. Pragnienie takiej posługi było absolutnie sprzeczne z tym, kim byłam przed poznaniem Jezusa i czym było wtedy moje życie. Przyszła jednak piękna łaska otwarcia się na wypełnienie Bożej woli w moim życiu i pragnienie bycia dla innych. Powtarzane w codziennej modlitwie słowa „bądź wola Twoja” akcentowałam bardzo wyraźnie.

Posługę wolontariuszki w hospicjum rozpoczęłam niespełna rok temu. W tym miejscu cierpienie chowa się pod łóżkiem, w szufladzie szpitalnego stolika, za firanką i wazonem z kwiatami. Jest ono obecne w zniszczonym chorobą ciele i nawet jeśli farmakologia poradzi sobie z odczuwaniem fizycznego bólu, pozostaje sfera psychiczna i duchowa. „Dlaczego ja? Czy umieram? Ile mam czasu? Czy śmierć boli? Czy wszystko skończy się wraz z ostatnim oddechem?” – tyle pytań w głowach pacjentów.

Czasem pomagam personelowi w zajęciach pielęgnacyjnych, w myciu pacjentów, zmianie pieluch. Większość z chorych jest już zbyt słaba, by wykonywać samodzielnie najprostsze czynności.

Przede wszystkim jednak najważniejszą posługą jest dla mnie modlitwa w intencji podopiecznych, a także ich rodzin. Proszę o miłosierdzie, zaufanie, pokój serca i łaskę wyraźnie odczuwalnej obecności i miłości Stwórcy. Chcę usiąść przy łóżku i być, tak po prostu. Dla nich. Jestem tak blisko, a jednocześnie tak daleko… Trzymam za rękę, gładzę włosy, czasem ocieram ich łzy, ale nie wiem, co tak naprawdę czują. Tylko nieudolnie współodczuwam.

Nikt nie może przeniknąć do serca drugiej osoby. To miejsce dla Boga. Tylko On zna człowieka lepiej niż on sam siebie. Tylko On w pełni może powiedzieć: „Wiem, co czujesz. Wiem z perspektywy krzyża. Wiem, czym jest ból fizyczny, samotność, poczucie opuszczenia i strach”.

Nad łóżkiem każdego pacjenta wisi karteczka z imieniem. W wychudzonym, wyniszczonym po chemioterapii ciele pacjentki czasem trudno rozpoznać kobietę. Zawsze jednak można rozpoznać Chrystusa.

Przy imieniu obrazek świadczący o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, odbytej spowiedzi i gotowości serca na przyjmowanie Jezusa Eucharystycznego, który codziennie przemierza korytarze jako najcenniejszy skarb w kapłańskich dłoniach. Zdarza się brak obrazka i kategoryczne „nie” podczas prób zachęty do pojednania się z Bogiem.

Poznaję ludzi, którzy aż do ostatnich chwil Go odrzucają… Modlę się w ich intencji i próbuję przedstawić im Niebieskiego Tatę, takiego, jakim ja Go widzę. Ja też nie wierzę w Boga, w którego oni nie wierzą: surowego, obojętnego, okrutnego, niesprawiedliwego… Zły duch tak często atakuje pacjentów natrętnymi kłamstwami o niewrażliwości Stwórcy na to, co przeżywają. Podsuwa im zwątpienie albo próbuje utwierdzić ich w zakorzenionym przez lata ateizmie.

Staram się przemycać Boga podczas rozmów, opowiadam o swoim doświadczeniu Jego miłości i pokoju serca, który daje nie tak jak świat. Głęboko wierzę, że każda modlitwa, każde wypowiedziane przeze mnie słowo ma głęboki sens. Być może w ostatniej chwili przyczyni się to do czyjegoś zbawienia. Nawet jeśli nie zobaczę owoców, ufam, że będą.

Widzę ogromną różnicę w przeżywaniu ciężkiej choroby między osobami zamykającymi się na Boga a tymi, dla których ma On specjalne miejsce w ich życiu. Wiara i zaufanie tych ludzi zwyczajnie mnie zawstydzają. Podczas rozmów czasem dzielą się ze mną tym, że ofiarowują swój trud w konkretnych intencjach: rodziny czy kogokolwiek, komu Bóg zechce udzielić łaski.

Kiedy towarzyszę księdzu podczas posługi na oddziale, często widzę ich pełne miłości spojrzenie i dłonie złożone tak równo jak podczas Pierwszej Komunii Świętej. Patrzą na Jezusa. Nie z pretensją, wyrzutem. Nie… Widzą Go jako Tego, który jest czystą Miłością. Mają świadomość, że On pomaga im nieść ciężar choroby, kiedy tylko się na Jego pomoc otworzą.

Kilka razy obserwowałam wewnętrzne przemiany, kiedy początkowy bunt zmieniał się w pełną pokory zgodę. Widziałam w tych ludziach Szymona z Cyreny, bo czym jest przyjęcie cierpienia i powiedzenie Najwyższemu „tak”, jeśli nie pewnego rodzaju współuczestnictwem w niesieniu krzyża?

Byłam przy agonii osób wierzących i tych o zatwardziałych sercach. Nie wierzę, że to przypadek, że te pierwsze odchodziły przeważnie spokojnie. Ich oczy czasem wodziły z zainteresowaniem i jakby zachwytem za rzeczywistością dla mnie nieosiągalną. Zdarzyło mi się być świadkiem, jak umierający wyciągają z ufnością ramiona, jakby w odpowiedzi na czyjś serdeczny gest. Wtedy, właśnie wtedy tak naprawdę uwierzyłam w życie wieczne.

Od dwóch i pół roku pracuję w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży. Większość podopiecznych stanowią osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Obecnie opiekuję się dziećmi leżącymi z czterokończynowym porażeniem mózgowym.

Żadne z nich nie mówi, kilkoro bardzo słabo widzi. Połowa z nich nie przyjmuje posiłków doustnie, ale przez PEG-a, czyli gastrostomię. Niektóre oddychają przez rurkę tracheotomijną, którą trzeba udrażniać, odsysając zalegającą wydzielinę. Wzmożone napięcia mięśniowe czasem wyginają ich filigranowe, niemal pozbawione mięśni ciałka. Zdarzają się ataki epilepsji. U niektórych trzeba kontrolować tętno i saturację, a w razie potrzeby podłączyć tlen.

Pierwsze dyżury były dla mnie bardzo trudne. Podczas jednego z nich coś w moim sercu pękło. Nie byłam w stanie opanować łez. Bezgłośnie wykrzyczałam wtedy: „Jezu, gdzie Ty jesteś!? Naprawdę nie widzisz tego wszystkiego? Taka jest Twoja wola?”. Wtedy mój wzrok skierował się na obraz przedstawiający otoczonego dziećmi Jezusa. Na ich twarzach nie ma ekspresyjnej radości. Widać za to subtelne uśmiechy i pełne zaufania oczy.

Myślę, że te maluchy mają świadomość Jego miłości i obecności, ale z racji głębokiego stopnia niepełnosprawności nie mogą się tym ze mną podzielić. Większość z nich już dawno przekroczyła czas życia, jaki dawano im tu na ziemi. Widocznie ich misja jeszcze trwa. Mali święci. Herosi kurczowo uczepieni życia.

Może leżąc tak spokojnie i cichutko, mają swój czynny udział w dawaniu światu lekcji pokory, ucząc przy tym kochać takie egoistki, jaką ja byłam jeszcze trzy lata temu? Może mają współudział w zbawianiu świata? Zatwardziałych grzeszników? Swoich rodzin? A może wykonawców i zwolenników aborcji, dla których te maluchy byłyby na pierwszej linii ognia? A one tak dużo rozumieją. Sercem.

Kiedy niektórym z nich uda się uśmiechnąć, widzę, że ich uśmiech jest całkowicie pełnosprawny. Kiedy czas pozwala, biorę podopiecznych na kolana; trzymam ich mocno, walcząc z napięciem ich mięśni. Wycieram im kapiącą z ust ślinę i po prostu przytulam, obserwując, jak rozkwitają pod wpływem czułego dotyku.

Pragną miłości, ale ofiarowują jej niewspółmiernie więcej. Jestem pewna, że spotkam ich wszystkich już po drugiej stronie. Pierwszy raz usłyszę ich śpiew, będę patrzeć z zachwytem, jak biegają po ukwieconej łące.

Cierpienie… Tak trudno je czasem zrozumieć, nadać mu sens. Wiara nie jest wiedzą. Pozostawia szeroki margines dla zaufania. Nawet jeśli nieobce jest nam cierpienie, a kolejne wydarzenia przypominają stacje drogi krzyżowej, to odmawiając różaniec i prosząc Maryję o siłę, nie wolno nam zapominać, że po tajemnicach bolesnych są chwalebne…

Marta Przybyła

