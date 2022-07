Maronici – Światło Wschodu

Historia Kościoła maronickiego sięga pierwszych wieków misji apostolskiej. W Libanie narodził się Kościół założony przez Świętego Piotra, pierwszego patriarchę Antiochii, stąd powiązany on jest z historią patriarchatu Antiochii.

W VI wieku nastąpił podział tego patriarchatu, kiedy patriarcha Sewerius został ekskomunikowany, a jego następcą został Paweł. Zmiana ta nie została zaakceptowana przez wszystkich wierzących, co spowodowało rozłam pochalcedoński. Sto lat później miał miejsce kolejny podział, w wyniku którego powstały trzy nurty kontynuujące tradycje patriarchatu Antiochii: syriacki (syryjski), maronicki i melchicki (melkicki).

Obecnie mamy pięć różnych Kościołów wywodzących się z patriarchatu ustanowionego w Antiochii w czasach apostolskich. Są to: Syriacki Kościół Ortodoksyjny, Syriacki Kościół Katolicki, Melchicki Kościół Prawosławny, Melchicki Kościół Katolicki oraz Syriacki Kościół Maronicki (katolicki). Kościół maronicki przyjął swoją nazwę za jednym ze swoich przywódców o imieniu Maron, którego styl życia i duchowość odegrały ważną rolę w kształtowaniu tej wspólnoty, a który jest także świętym Kościoła katolickiego.

Wielka emigracja

Wskutek emigracji, która nasiliła się szczególnie w XIX wieku, prawie 80% Maronitów żyje poza granicami Libanu – w obu Amerykach, Australii, w Europie i na Bliskim Wschodzie. W kraju pozostaje jedynie około 1 miliona Maronitów. W wyniku konfliktów ostatnich dziesięcioleci islamizacja Libanu postępuje bardzo szybko. Chrześcijanie obecnie stanowią zaledwie połowę ludności kraju, który do niedawna był prawie wyłącznie chrześcijański.

Głową społeczności Kościoła maronickiego jest maronicki patriarcha Antiochii. Jego rezydencja znajduje się od 1823 roku w miejscowości Bkerke, leżącej na północ od Bejrutu, w klasztorze założonym w 1703 roku. Ustanowiony patriarcha uzyskuje błogosławieństwo papieża, podtrzymując komunię z Kościołem rzymskokatolickim.

Pomimo katolickiej doktryny Kościół maronicki zachowuje własną hierarchię kościelną i własną liturgię. W swojej liturgii Kościół maronicki pielęgnuje stare tradycje, wywodzące się jeszcze z pierwszych wieków chrześcijaństwa z Edessy i Antiochii. Językiem liturgicznym pozostaje syriacki obok arabskiego, który został narzucony przez muzułmanów i rozpowszechnił się wśród Maronitów. Wiele elementów liturgii zachowało wpływy semickie pierwszego Kościoła judeochrześcijańskiego. W nabożeństwach maronickich obecne są pieśni i modlitwy ułożone m.in. przez tak wielkie postaci chrześcijańskiego Wschodu, jak Święty Efrem i Jakub z Serugh.

Potrzebna pomoc

Przez wieki Maronici doświadczali prześladowań z rąk muzułmanów i Druzów. Podczas I wojny światowej góry Libanu znalazły się w blokadzie. Setki tysięcy ludzi umierało z głodu. W tym czasie Kościół śpieszył z pomocą ludziom. Obecnie sytuacja ponownie jest bardzo poważna. Od ataku na port w Bejrucie 4 sierpnia 2020 roku Liban jest pogrążony w głębokim kryzysie politycznym oraz ekonomicznym. Na dzień dzisiejszy przeciętna maronicka rodzina zarabia tylko 70 dolarów miesięcznie (czyli ok. 337 zł)… Roczne utrzymanie jednego ucznia w szkole to koszt 600 dolarów (ok. 3000 zł). Jak wiadomo, bez edukacji nie ma rozwoju kraju, nie ma przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Trzy szkoły libańskie zwróciły się do nas z prośbą o pomoc za pośrednictwem Maronickiej Fundacji Misyjnej (która współpracuje z nami przy dystrybucji arabskiej wersji „Miłujcie się!”): szkoła Świętej Rity w Dbaye, Świętego Jana w Kherbet Qanafar i Mar Abdy w Deir El Qamar. Są one prowadzone przez Zakon Libańskich Maronitów.

Więcej o szczegółach tej akcji można dowiedzieć się tutaj: MARONICI.PL – Dar dla Libanu .