Marsz dla życia i rodziny 2022

Tegoroczny Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w niedzielę 18 września 2022 r. w Warszawie.

Organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny wskazują, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, bowiem jego hasło przewodnie: „I ślubuję Ci” nawiązuje do nierozerwalności sakramentalnego związku małżeńskiego. Pomysłodawcy wskazują, że tym hasłem chcą zwrócić uwagę na wyjątkowość instytucji małżeństwa, a także przypomnieć, że jest to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Nie ma wątpliwości, że małżeństwo sakramentalne to nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, który jest fundamentem do stworzenia szczęśliwej rodziny. Współczesne wzorce kulturowe coraz częściej przedstawiają małżeństwo jako niezobowiązującą i czasową umowę, dlatego podczas tegorocznego Marszu chcemy przypomnieć, jaką wartość ma małżeństwo i jakie są jego cele– mówi Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Dodaje, że hasło „I ślubuję Ci” ma także przypomnieć wszystkim małżonkom oraz powołanym do małżeństwa sens i znaczenie przysięgi małżeńskiej. Paweł Ozdoba wskazuje, że ze względu na liczne ideologiczne ataki, które dezawuują instytucję małżeństwa, w dzisiejszych czasach konieczne jest przypominanie, że małżeństwo jest fundamentem, na którym można budować nie tylko własną przyszłość, ale również przyszłość całej rodziny, dzieci, a także wspólnoty narodowej.

Doroczne święto polskich rodzin to także okazja do zamanifestowania swojego przywiązania do wartości pro-life i publicznego podkreślenia, że każde życie jest bezcenne, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju się znajduje. Organizatorzy wskazują, że Marsz dla Życia i Rodziny ma bogatą tradycję bowiem w Warszawie odbędzie się już po raz siedemnasty.

Centrum Życia i Rodziny zaprasza wszystkie organizacje promujące ochronę życia od poczęcia oraz wartości prorodzinne do włączenia się we współtworzenie tegorocznego ogólnopolskiego Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Przedstawiciele Fundacji wskazują, że to wielkie dzieło o wieloletniej tradycji jest miejscem budowania niezwykłej Wspólnoty, otwartym na wszystkich wyznających podobne wartości.

Dokładne szczegóły związane z miejscem rozpoczęcia się Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny i dodatkowymi atrakcjami, zostaną podane przez organizatorów w późniejszym czasie i będą dostępne na stronie: Centrum Życia i Rodziny.