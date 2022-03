Drodzy Czytelnicy „Miłujcie się!”

W „Miłujcie się!” nr 2-2022 znajdziecie artykuły, które przybliżą Wam wydarzenia paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jak również takie, które pomogą zrozumieć tajemnicę cierpienia w obliczu trwającej na Ukrainie wojny. Wyjątkowe świadectwa ukażą też niezwykłe działanie Pana Boga, który z trudnych doświadczeń życiowych potrafi wyprowadzić wspaniałe owoce.

W najnowszym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Analiza rzeczowych dowodów zmartwychwstania Chrystusa. Wykazują one, że opisy ewangeliczne są precyzyjne i przedstawiają prawdziwe wydarzenia.

Niezwykła postać arcybiskupa Fultona Sheena z USA. Charyzmatyczny mówca, który występował w telewizji i nawrócił bardzo wielu niewierzących.

Poruszające świadectwo uzdrowienia z nowotworu. Małżeństwo z trójką dzieci przechodzi próbę wiary i ufności Bogu, gdy u męża zostaje wykryty złośliwy guz.

Świadectwo Beaty i Jacka, którzy mimo rozwodu, dzięki łasce Bożej, odbudowali swoje małżeństwo. Po ludzku nie było szans na uratowanie ich relacji.

Monika wpadła w pułapkę pornografii. Przeszła bolesny proces nawracania i długo walczyła o swoją czystość. Teraz żyje blisko Boga i jest szczęśliwa.

Marianna i Łukasz mieli już trójkę dzieci, gdy okazało się, że mąż ma złośliwego guza. Jedna z diagnoz lekarskich wskazywała leczenie, w skutek którego małżeństwo nie mogłoby mieć więcej dzieci. Marianna i Łukasz powierzyli się prowadzeniu lekarskiemu, ale nie zaniedbali przy tym sfery duchowej. Zarówno oni, jak i ich rodzina i znajomi modlili się o uzdrowienie Łukasza.

Amelia była w ciąży i usłyszała od genetyka diagnozę, że dziecko będzie miało zespół Downa i inne wady genetyczne, że nie dożyje porodu lub urodzi się ciężko chore. Kobieta wraz z mężem gorąco modliła się do Boga o pomoc w tej trudnej sytuacji. Od razu wiedzieli, że nie chcą aborcji. W tym doświadczeniu cierpienia i lęku co do przyszłości trwali w nadziei. Wierzyli, że Pan Bóg nad nimi czuwa.

Świadectwo Beaty i Jacka dobitnie pokazuje, że nawet gdy małżeństwo się rozpadnie, a rozwód, wzajemna wrogość i poranienia oddzielają małżonków, jest szansa na odnowę. Dzięki nawróceniu i zawierzeniu Bożej łasce małżonkowie dokonali rzeczy po ludzku niemożliwej – zbudowali od nowa głęboką relację miłości.