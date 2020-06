Miłujcie się! nr 3-2020

Drodzy Czytelnicy „Miłujcie się!”

Pan Jezus prosi nas, abyśmy nieustannie głosili Jego Dobrą Nowinę. Przekazujemy Wam kolejne wydanie „Miłujcie się!”. Niech w tym wakacyjnym czasie będzie ono dla Was jeszcze większą inspiracją do głoszenia Bożej chwały! Bardzo dziękujemy wszystkim Wam, którzy weźmiecie je do ręki, przeczytacie i podacie dalej.

W najnowszym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Historia Manuela Foderà – dziewięcioletniego chłopca, który pokazał swoim życiem, że cierpienie przyjęte i ofiarowane z miłością może zbawić świat.

Jak rozmawiać z Bogiem? – praktycznych rad dotyczących modlitwy udziela św. Jan Paweł II.

Irmina, która po wypadku samochodowym przeżyła śmierć kliniczną, dzieli się z czytelnikami swoimi przeżyciami i opowiada o czyśćcu, piekle i niebie.

Niesamowite losy francuskiego małżeństwa Elżbiety i Feliksa Leseurów: kandydatki na ołtarze i zagorzałego ateisty, który po śmierci żony nawrócił się i wstąpił do zakonu.

Dawkins kontra Bóg – amerykańscy naukowcy demaskują błędy logiczne zawarte w książce Bóg urojony Richarda Dawkinsa.

Zamów „Miłujcie się!“

Jeśli chcesz otrzymać nasze czasopismo już dziś zachęcamy do wejścia na poniższe strony, na których dostępna jest wersja „Miłujcie się!” 3-2020 na urządzenia mobilne oraz w formacie PDF:

„MIŁUJCIE SIĘ!” 3-2020, dowiedz się więcej:

Książka „Bóg urojony” autorstwa Richarda Dawkinsa jest jedną z fundamentalnych publikacji dla wojujących ateistów. W książce odkryć jednak można błędy logiczne i rzeczowe. Autor nie przedstawia wnikliwego i bezstronnego komentarza, ale rzuca liczne obelgi, szyderstwa, kpiny pełne nieuzasadnionej złości i jadu pod adresem Boga i wiary. Można powiedzieć, że Dawkins bardzo mocno trzyma się swojej wiary w brak Boga, mimo iż wiara ta nie jest poparta żadnymi racjonalnymi argumentami.

Irmina czołowo zderzyła się z jadącym z naprzeciwka samochodem. W stanie krytycznym znalazła się w szpitalu. Tam przeżyła śmierć kliniczną. Zobaczyła rzeczywistość duchową, jak bardzo w swoim weszła w grzech i oddaliła się od Boga – źródła miłości i szczęścia. Przekonała się o istnieniu piekła, czyśćca i nieba. Doświadczyła Bożej miłości i dobroci. Dostała drugą szansę.

Manuel w wieku czterech lat zachorował na raka. Doświadczył więcej cierpienia niż niejedna dorosła osoba. Świadectwo życia chłopca pokazuje jak na gruncie cierpienia wyrosnąć mogą zachwycające kwiaty wiary, dobroci, miłości, heroizmu i nadziei. Manuel kochał Boga całym sercem i mimo młodego wieku odkrył zbawczą tajemnicę krzyża.