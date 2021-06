Miłujcie się! nr 3-2021

Drodzy Czytelnicy „Miłujcie się!”

Prezentujemy trzeci tegoroczny numer naszego czasopisma. Mamy nadzieję, że lektura przygotowanych przez nas artykułów i świadectw roznieci w sercach radość wiary i entuzjazm do głoszenia Dobrej Nowiny „na dachach” (Mt 10,27).

W najnowszym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Czy istnieje życie po śmierci? Jak będzie wyglądał koniec świata? Na te pytania odpowiada ks. Mieczysław Piotrowski, redaktor naczelny.

Czy można pogodzić wiarę i rozum? Pasjonująca historia życia słynnego filozofa Jakuba Maritaina i jego żony Raissy.

„42 miliony dzieci rocznie ginie w wyniku aborcji” – artykuł odsłania ukrywaną prawdę o przemyśle aborcyjnym.

„Nasz mały wielki bohater” – poruszające świadectwo rodziców, których synek Staś urodził się ze śmiertelną chorobą i żył zaledwie kilka godzin.

„Prawda wyzwoliła naszą miłość” – świadectwo Zuzi i Mateusza z Ruchu Czystych Serc Małżeństw ukazuje, że szczerość to fundament głębokiej relacji.

Zamów „Miłujcie się!“

Jeśli chcesz otrzymać nasze czasopismo już dziś zachęcamy do wejścia na poniższe strony, na których dostępna jest wersja „Miłujcie się!” 3-2021 na urządzenia mobilne oraz w formacie PDF:

„MIŁUJCIE SIĘ!” 3-2021, dowiedz się więcej:

Raissa i Jakub Maritainowie poznali się podczas studiów na paryskiej Sorbonie. Byli zdeterminowani w dążeniu do prawdy. W młodzieńczym zapale stwierdzili, że jeśli wkrótce nie okaże im się cel życia – oboje popełnią samobójstwo. „Jeśli nie można żyć w prawdzie, chcieliśmy umrzeć i nasza śmierć miała być świadomym protestem” – wyjaśniała Raissa. Na szczęście wkrótce stanęli na właściwej drodze ku prawdzie, która ostatecznie zaprowadziła ich do wiary w Boga.

Jedyne uznane przez Kościół objawienia Matki Bożej w Polsce miały miejsce w Gietrzwałdzie. Maryja objawiła się tam ponad 160 razy! Ukazywała się Ona dwóm dziewczynkom i mówiła do nich po polsku. To niezwykłe, tym bardziej, że wtedy ziemie te były pod zaborem pruskim i używanie języka polskiego było wówczas zakazane. Pierwsze słowa Maryi brzmiały: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”.

Zofia modliła się o dobrego męża za wstawiennictwem św. Józefa przez 14 lat. Skończyła studia, pracowała, rozwijała swoje pasje, robiła różne kursy i zwiedzała świat. Ale odczuwała smutek, że jeszcze nie dane jej było założyć rodziny. W najmniej oczekiwanym momencie, poznała Krzysztofa. Początkowo był on daleko od Boga, ale Zofia poprosiła go, by po kilkunastu latach przerwy poszedł do spowiedzi. To był dla niego przełom.