Miłujcie się! nr 4-2020

Drodzy Czytelnicy „Miłujcie się!”

Przekazujemy Wam kolejne wydanie „Miłujcie się!”. Niech posłuży ono do wzrostu Waszej wiary i będzie przydatnym narzędziem w misji głoszenia Dobrej Nowiny. Pan Jezus powołuje każdego z nas! Bardzo dziękujemy wszystkim Wam, którzy weźmiecie czasopismo do ręki, przeczytacie je i podacie dalej.

W najnowszym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Ostatnia spowiedź Fryderyka Chopina – niezwykłe fakty z jego duchowego życia. Umarł całkowicie pogodzony z Bogiem i w opinii świętości.

Nawrócenie amerykańskiej komunistki – Bella Dodd ujawnia działalność komunistycznego spisku. Bezbożna ideologia stanowi realne zagrożenie.

Szczególna misja Natuzzy Evolo – włoska mistyczka i stygmatyczka miała dar kontaktu ze zmarłymi. Przypomina o istnieniu piekła, nieba i czyśćca.

Marcin był zniewolony nałogami, działał w grupie przestępczej, siedział w więzieniu. Dziś ewangelizuje i daje świadectwo, że Bóg go wyzwolił!

O wspólnym zamieszkaniu bez ślubu – specjalista z wieloletnią praktyką terapii małżeństw konfrontuje mity z rzeczywistością.

Zamów „Miłujcie się!“

Jeśli chcesz otrzymać nasze czasopismo już dziś zachęcamy do wejścia na poniższe strony, na których dostępna jest wersja „Miłujcie się!” 4-2020 na urządzenia mobilne oraz w formacie PDF:

„MIŁUJCIE SIĘ!” 4-2020, dowiedz się więcej:

Ostatnia spowiedź Fryderyka Chopina. Powszechnie znany jest fakt z życia genialnego pianisty i kompozytora o jego związku z George Sand. W opinii wielu Chopin żył życiem lekkim – jak to artysta. Mało osób wie, że był on osobą wierzącą, która pod koniec życia całkowicie pojednała się z Bogiem. Przed śmiercią Chopin odbył długą, szczerą spowiedź, przyjął Eucharystię i sakrament namaszczenia chorych. Był przekonany, że łaska, którą otrzymał jest bezcennym darem.

Nawrócenie amerykańskiej komunistki. Bella Dodd przez ponad 20 lat była bez reszty zaangażowana w działalność komunistyczną w Stanach Zjednoczonych. Pełniła ważne stanowisko w Partii Komunistycznej – wiele działała, wiele też widziała i doświadczyła. Po nawróceniu zobaczyła cały ogrom zła, w którym brała udział. Wyjawiła sekrety, ukryte mechanizmy i działania komunistów, by społeczeństwa i poszczególni ludzie mogli się przed nimi bronić.

W szkole podstawowej Paweł na rekolekcjach Odnowy w Duchu Świętym doświadczył miłości Boga. Potem jednak, w liceum oddalił się od Niego, wciągnęło go towarzystwo rówieśników, a w końcu i narkotyki. Staczał się coraz niżej, brał coraz mocniejsze narkotyki. W końcu zawołał do Boga o ratunek. Postanowił pojechać na rekolekcje. To był przełom w jego życiu. Porzuciłem narkotyki, wybrałem Boga – to świadectwo Pawła.