Niszcząca siła pornografii

Dziś nie trzeba być osobą wierzącą, żeby wiedzieć, że pornografia jest szkodliwa. Tę oczywistą prawdę potwierdzają liczne, najnowsze badania naukowe.

Wokół pornografii wciąż krąży wiele mitów: że korzystanie z niej jest normalne, że relaksuje, że pomaga ona w prawidłowym rozwijaniu seksualności i ją ubogaca itd.

Tymczasem pornografia wywołuje wiele negatywnych konsekwencji w sferze duchowej, psychicznej i fizycznej człowieka.

Pornografia działa jak silny narkotyk na mózg. Funkcjonuje w nim bowiem struktura zwana „układem nagrody”. Pomaga ona przeżyć nam i naszemu gatunkowi, nagradzając zachowania podtrzymujące życie – np. spożywanie jedzenia albo współżycie płciowe (związane naturalnie z rozmnażaniem, czyli z przedłużeniem gatunku). Przy tych czynnościach następuje uwolnienie w mózgu hormonów (przede wszystkim dopaminy) dających poczucie przyjemności.

Narkotyki (kokaina, opiaty itp.), a także pornografia oszukują układ nagrody, gdyż powodują one wydzielanie się nienaturalnie wysokiego poziomu hormonów przyjemności.

Człowiek odczuwa więc intensywną przyjemność, mimo że nie robi niczego, co służy jego przetrwaniu, a wręcz przeciwnie – podejmuje działanie szkodliwe dla swego zdrowia i życia.

Wysoki poziom dopaminy zmienia strukturę mózgu przez tworzenie nowych połączeń między komórkami nerwowymi i utrwalanie tych połączeń przy pomocy białka ΔfosB, dlatego człowiek zaczyna odczuwać przymus powtarzania zachowania, które doprowadziło do takiego poziomu hormonów przyjemności.

Mózg, broniąc się przed przeładowaniem dopaminą, wyłącza część jej receptorów. Przez to człowiek potrzebuje coraz mocniejszego bodźca (coraz większej ilości dopaminy), ażeby wywołać tę samą reakcję.

W przypadku pornografii korzystający z niej sięga po nią coraz częściej bądź po coraz ostrzejszy jej rodzaj. Tak działa błędne koło uzależnienia.

Normalne, codzienne przyjemności, takie jak spotkanie z przyjaciółmi, miła rozmowa czy spacer, przestają być satysfakcjonujące, gdyż nie są tak silnym bodźcem.

Ponadto przy próbie odstawienia pornografii pojawiają się objawy tzw. zespołu abstynencyjnego.

Wraz z pogłębieniem się uzależnienia człowiek odczuwa przymus oglądania pornografii coraz częściej i coraz dłużej, nawet jeśli ona go nuży, odrzuca go albo mu się nie podoba.

Wiele osób uzależnionych od pornografii zauważa, że zaczyna oglądać rzeczy, które kiedyś wydawały im się obrzydliwe lub moralnie naganne.

Takie zniewolenie skutkuje nie tylko ruiną życia pojedynczego człowieka, ale ma ono również poważne konsekwencje społeczne.

Nieprzypadkowo olbrzymia ilość pieniędzy przeznaczana jest na produkcję pornografii, a kultura masowa przesiąknięta jest treściami seksualnymi. Przyczynę tej sytuacji trafnie wskazuje Michel Jones:

To odkrycie było tak genialne, ponieważ wada jako forma kontroli jest niemal niewidoczna. Ci, którzy stają się chłopami pańszczyźnianymi swoich namiętności, widzą tylko to, czego pożądają, a nie widzą więzów, którymi są krępowani przez ich własne pożądania” (Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej).

Człowiek zniewolony nałogiem staje się łatwym do sterowania pionkiem, na którego nałogu można zarabiać pieniądze. A zniewolenia związane z seksualnością są w tej taktyce najskuteczniejsze.

Pornografia wprowadza człowieka w piekło samotności, skupia jego uwagę na egoistycznej i powierzchownej przyjemności, degraduje drugą osobę do roli przedmiotu użycia, narzędzia do osiągnięcia seksualnej przyjemności.

Tymczasem prawdziwa miłość jest relacją kobiety i mężczyzny – dwóch osób posiadających całe bogactwo duszy i osobowości (wrażliwości, talentów, zainteresowań, emocji, potrzeb, zalet i wad), które są dla siebie nawzajem bezinteresownym darem, a ich współżycie płciowe jest wyrazem i dopełnieniem miłości w małżeństwie.

Użytkownicy pornografii sami przyznają, że mają problem, by kochać prawdziwie, bo przemysł pornograficzny karmi ich nierealistycznymi oczekiwaniami i uczy, że wartość człowieka zależy od jego atrakcyjności seksualnej.

Z czasem osoby oglądające pornografię mogą w ogóle przestać szukać prawdziwej miłości, stają się cyniczne, nieufne wobec potencjalnych partnerów, mniej skłonne do wchodzenia w poważny związek czy małżeństwo.

Osoby uzależnione od pornografii mają problemy w postaci niskiej samooceny, depresji i braku poczucia bezpieczeństwa.

Doktor Gary Brooks, psychoterapeuta od 30 lat pomagający seksoholikom, mówi:

Im więcej ktoś ogląda pornografii, tym bardziej zamyka się w fikcyjnym świecie seksualnych fantazji, które coraz bardziej oddzielają go od świata rzeczywistego i relacji z prawdziwymi osobami.

Tak dzieje się też w przypadku relacji małżeńskiej. Pornografia ze swej natury skierowana jest przeciwko miłości i burzy intymną więź małżonków, mającą służyć ich jedności i otwarciu na przyjęcie nowego życia.

Współżycie przestaje bowiem wyrażać ich wzajemną miłość, ale staje się środkiem do zaspokojenia żądzy.

Pornografia kieruje pragnienia ku wynaturzonym, nierealistycznym i nieraz niebezpiecznym fantazjom, niemającym nic wspólnego z pięknym i dobrym przeżywaniem bliskości i jedności przez małżonków.

W dyskusji na temat pornografii można się spotkać ze stwierdzeniem, że jest ona nieszkodliwą rozrywką czy prywatną sprawą. Jej zwolennicy przekonują, że każdy ma prawo do własnych upodobań i nikomu nic do tego, czy ktoś w zaciszu własnego domu ogląda pornografię.

Prawda jest jednak inna – pornografia jest zagrożeniem zdrowia publicznego. Mają na to wpływ przede wszystkim dwa czynniki, które bardzo się zmieniły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat: dostępność pornografii oraz jej treść.

Pierwszy element związany jest z pojawieniem się internetu, dzięki któremu pornografia stała się dostępna w każdym domu, a sam rynek pornograficzny ogromnie się rozrósł.

W latach 1998-2007 liczba portali pornograficznych wzrosła o 1800%. Za sprawą szerokopasmowego internetu pornografia stała się jeszcze bardziej osiągalna – można ją oglądać przez całą dobę, za pośrednictwem komputera, tabletu czy telefonu komórkowego.

Kiedyś trzeba było podjąć konkretne działania, żeby uzyskać dostęp do pornografii, dziś potrzebne są starania, żeby jej nie zobaczyć.

Coraz większym problemem staje się ochrona dzieci przed kontaktem z obscenicznymi stronami (tzw. kontrola rodzicielska – specjalne aplikacje, blokady itp. nie rozwiązują w pełni problemu).

W ośrodkach leczenia uzależnienia od pornografii najmłodsi pacjenci mają sześć lat (tak, mowa o uzależnieniu sześciolatków, a nie o ich jednorazowym czy nawet sporadycznym kontakcie z pornografią)!

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się też drugi ze wspomnianych elementów pornografii, czyli jej treść. Dziś rodzajów pornografii jest więcej i są one pełne przemocy.

Neuropsycholog Norman Doidge zauważa:

Ponadto przekaźnikiem nie są już statyczne zdjęcia, ale przede wszystkim filmy – bardziej sugestywne, wciągające, łatwiej uzależniające.

Im więcej w przekazie jest przemocy, tym większe spustoszenie czyni on w jego odbiorcy. Badania wskazują, że osoby oglądające pornografię bardziej niż inni ludzie akceptują przemoc w relacji i mają mniej współczucia dla ofiar gwałtu.

Oczywiście pornografia nie zamienia każdego, kto z niej korzysta, w przestępcę, ale dowiedzione zostało, że nawet jednorazowe obejrzenie pornografii może przyczynić się do zmiany postawy, a stąd już niedaleko do zmiany zachowania.

Jak dalece destrukcyjny wpływ na człowieka może mieć pornografia, pokazują historie wielu osób.

Arthur Gary Bishop był zwykłym księgowym. Oglądanie dziecięcej pornografii – jak sam zeznał w czasie procesu – doprowadziło go do tego, że w latach 1979-1983 zgwałcił i zamordował pięciu chłopców. Najstarszy z nich miał 13 lat, a najmłodszy 4 lata.

Z kolei Ted Bundy pod wpływem pornografii zgwałcił i zamordował około 100 kobiet. Mężczyzna pochodził z normalnego środowiska, był porządnym studentem. Gdy go aresztowano, jego rodzina przeżyła prawdziwy szok.

Ted przed wykonaniem na nim kary śmierci udzielił wywiadu, w którym przestrzegł społeczeństwo przed niszczycielskim działaniem pornografii. Oto fragmenty wypowiedzi skazańca:

„Nie szukam usprawiedliwienia. Biorę na siebie całą odpowiedzialność za to, co zrobiłem. Ale uważam, że to pornografia popchnęła mnie na drogę gwałtu. To ona podniecała moją wyobraźnię. Potem stałem się niewolnikiem swoich wyobrażeń. […]

Najpierw czuje się brutalną potrzebę czynienia tego rodzaju rzeczy, a potem do tego dochodzi. Chcę, żeby ludzie zrozumieli: byłem człowiekiem normalnym, nie spędzałem dni w barze na piciu, nie byłem włóczęgą czy zboczeńcem. Miałem dobrych przyjaciół, prowadziłem normalne życie – z wyjątkiem tych niszczycielskich wyobrażeń, które ukrywałem. […]

W więzieniu spotkałem wielu ludzi, których do gwałtu doprowadził, tak jak mnie, wpływ brutalnej pornografii. Bez niego moje życie i życie tylu innych osób byłoby lepsze. […]

Nie chcę umierać. Ale zasługuję na jak najsurowszą karę i uważam, że społeczeństwo musi się bronić przed takimi ludźmi jak ja. Ufam jednak, że ten wywiad pokaże, iż społeczeństwo winno się chronić przed sobą.

Nie ma sensu, żeby porządni ludzie potępiali Teda Bundy’ego i przechodzili obojętnie obok kiosków pełnych czasopism pornograficznych, które rodzą Tedów Bundych” („Madre di Dio”, 4/1989).