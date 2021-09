Odkąd świat stopniowo oddala się od Boga, czystość przedmałżeńska przestaje być powszechnie doceniana, a nawet się ją ośmiesza. Współcześnie wielu młodych ludzi szybko inicjuje życie seksualne i traci swoją niewinność. Kiedy zbliżają się do Boga, chcieliby odzyskać czystość. Ale czy jest to możliwe?

W książce Odzyskać niewinność. Droga do czystości serca, ksiądz Jesús Maria Silva Castignani przytacza wiele poruszających historii młodych ludzi, które zainspirowały go do stworzenia programu, który pomaga odzyskać utraconą niewinność.

„Odkąd świat zaczął się stopniowo oddalać od religii, a konkretnie od momentu rewolucji seksualnej, świadomość wartości, jaką jest czystość, zaczęła się na nowo zatracać. Wy, młodzi, znajdujecie się w świecie, gdzie inicjacja seksualna jest bardzo łatwa, szybka i pojawia się za wcześnie. Pornografia, masturbacja i wszelkiego rodzaju związki o charakterze seksualnym są łatwe, gwałtowne, jak również krótkotrwałe. Zanim zdacie sobie z tego sprawę, jesteście uwikłani we wszystkie te tematy, tracąc bardzo szybko swoją czystość i niewinność. To jest fakt.

Nie piszę jednak tej książki po to, by zmienić nasze społeczeństwo (oby się zmieniło, i to szybko!). Piszę dla was, młodych chrześcijan, którzy zostaliście zranieni i straciliście dziewictwo na drodze życia. Wam wszystkim chcę pomóc w tym procesie odzyskania niewinności. Myślicie, że to niemożliwe? »U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe«” – Fragment książki.

Zawarte w książce modlitwy, wskazówki i konkretne techniki, pomogą czytelnikowi wejść na drogę uzdrowienia i odzyskać czystość serca.

Książkę rekomenduje Jacek Pulikowski: „Żyjemy w świecie agresywnego ataku na rodzinę i wszystkie prawdziwe wartości. Nieprzyjaciel upodobał sobie szczególnie sferę seksualności. Bałagan w tej dziedzinie wprowadzany jest od przedszkola. Są ofiary. Liczni tracą dziewictwo w bardzo młodym wieku. Czują się przegrani życiowo, nie widzą nadziei. Książka Odzyskać niewinność daje tę nadzieję. Ukazuje, że z największego upadku można powstać, odzyskać czystość i dziewictwo serca. Może być pomocna dla wszystkich, którzy upadli w dziedzinie seksualności i pragną odmienić swoje życie”.

Książka „Odzyskać niewinność. Droga do czystego serca” została wydana nakładem Wydawnictwa Esprit. Patronat nad książką objęło „Miłujcie się!”

Jesús Maria Silva Castignani – kapłan katolicki, koordynator diecezjalny Duszpasterstwa Młodych w Madrycie. Od wielu lat pracuje z młodymi ludźmi, głosząc dla nich konferencje na temat duchowości, relacji i czystości przedmałżeńskiej.