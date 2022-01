Pater z Podbrzezia

„Do przystanku autobusowego cztery kilometry, do telefonu cztery kilometry. Bieda, bieda i samotność. […] Cudowne miejsce. Ani sekretarza partyjnego, ani komsomolca” – tak ojciec Stanisław wspominał swoje początki w Podbrzeziu (Litwa). Przez całe życie nie bał się zarówno oczyszczać z kurzu Ewangelii w kościołach, jak i zamiatać podwórko przed wiejską chatą.

Początki

Olgierd Mikołaj Dobrowolski urodził się 29 września 1918 r. w miasteczku Radwiliszki niedaleko Szawli na Litwie. Jego ojciec był robotnikiem kolejowym. Olgierd uczył się najpierw w szkole w rodzinnym mieście, a następnie w Kolegium Jezuitów w Kownie. W 1936 r. wstąpił do nowicjatu kapucynów w Płungianach. Na obłóczynach otrzymał imię zakonne Stanisław.

W 1941 r. złożył śluby wieczyste, a ponieważ w czasie formacji dał się poznać jako niezwykle pracowity i uzdolniony zakonnik, przełożeni mieli zamiar wysłać go na dalsze studia do Francji.

Plany te pokrzyżowało wkroczenie na Litwę Armii Czerwonej w 1941 r. i rozpoczęcie sowieckiej okupacji. W tej sytuacji z polecenia przełożonych brat Stanisław rozpoczął studia teologiczne w diecezjalnym seminarium duchownym w Kownie.

Na Litwie okupacja sowiecka zmieniła się niebawem w niemiecką. Zakonnik zaangażował się w ratowanie Żydów. Wkrótce na trop jego działalności wpadło gestapo, a on sam był o krok od uwięzienia w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

Po przyjęciu przez brata Stanisława święceń kapłańskich, 25 marca 1944 r., przydzielono go do klasztoru w Pietraszunach (obecnie przedmieścia Kowna) z zadaniem prowadzenia misji, rekolekcji oraz głoszenia kazań odpustowych.

Gorliwy kaznodzieja

Wkrótce komuniści zamknęli kapucyńskie klasztory w Płungianach i w Szawlach. Pozostał tylko klasztor w Pietraszunach. Dla ojca Stanisława rozpoczęła się wielka misja jego życia: podróżowanie po całej Litwie. W ciągu czterech i pół roku objechał prawie 100 parafii. Pasterskim słowem pomagał wiernym pokonywać strach, beznadzieję i grozę rozsiewane przez komunistów.

Kardynał Vincentas Sladkevičius, który razem z ojcem Stanisławem przyjmował święcenia kapłańskie, wspomina:

„W Kownie głosił bardzo odważne kazania. Zabierano ludzi, był 1948 r., a on w jednym z kazań powiedział:

»Teraz modlimy się, a na dworcu kolejowym stoją przygotowane wagony, w których tłoczą się ludzie. I ci ludzie również się modlą, płaczą, ponieważ opuszczają swoją ojczyznę«.

Ale nawet dotykając tych niebezpiecznych w tamtych czasach tematów, nigdy nie mówił źle [o komunistach – przyp. red.].

Przyjmował ciosy losu jako pochodzące z rąk Pana. Wszystko, co mówił, było aktualne, ale bez politycznej agitacji. Ludzie w jego słowach nie słyszeli o podżeganiu do wrogości, dlatego przychodzili na jego kazania”.

W jednym z kazań w czasie wojny o. Stanisław mówił: „Bądźmy bardzo ostrożni w osądzaniu. Złych ludzi nie jest tak wielu, jak myślimy. Nawet jeśli człowiek całkiem skamieniał, w głębi jego serca wciąż tli się iskra dobra, po prostu nie zawsze widoczna. […]

Chrystus mówi w Ewangelii, że On nie dogasi tlejącego się knotka (Mt 12,20). Chrystus go nie odrzuci, pośle dobrego człowieka, który szczerze mu pomoże. Jeśli chcemy być apostołami, nie powinniśmy swoimi szorstkimi rękami gasić tego delikatnego światła, nie powinniśmy nikogo potępiać”.

Syberia

11 sierpnia 1948 r. ojciec Stanisław został aresztowany i oskarżony „za antyradziecką agitację o motywacji nacjonalistycznej lub religijnej”. 10 lat kary w obozie pracy odbywał w Incie w Republice Komi, pod kołem polarnym. Pracował w tamtejszych kopalniach węgla oraz na budowach.

W pamięć innych więźniów zapadł jako gorliwy kapłan o niezwykłej sile ducha, poświęcający się dla innych. Sam prosił o najcięższe prace, dzielił się z innymi paczkami, które dostawał, a nadto jeszcze miał siły, by odprawiać Eucharystię i uczyć się hiszpańskiego. W obozie o. Stanisław przepracował osiem lat.

Gdy uwolniono go w sierpniu 1956 r., na pytanie komendanta, czy zmienił swoje przekonania, kapucyn odpowiedział: „Przekonania się nie zmieniają, obywatelu komendancie, one się pogłębiają”.

Po powrocie na Litwę zakonnik został skierowany na malutką wiejską parafię Vertimai w rejonie Jurborka.

W marcu 1957 r. ojciec Stanisław został ponownie aresztowany z powodu „głoszenia poglądów antypaństwowych” i ponownie uwięziony w obozie – tym razem w Workucie (również Republika Komi). To uwięzienie trwało kilka miesięcy. O obozowych latach kapucyn tak mówił:

„W kopalni śpiewałem, ciesząc się, że żyję. Na starość mam emeryturę 139 litów [ok. 40 euro – przyp. red.]. Nie ważcie się dawać mi emerytury więźniarskiej. Bycie więźniem na Syberii to dla mnie zaszczyt”.

Ojciec Stanisław był przekonany, że dzięki jego osadzeniu w obozach Pan Bóg wybawił go od „młodzieńczych mrzonek i romantycznych, pustych marzeń”. Potrafił widzieć w tych strasznych doświadczeniach Boży dar.

Restrykcje

Kiedy zakonnik powrócił z drugiego uwięzienia, władze zabroniły mu nawet nosić habit i brodę. Ojciec Stanisław był w tamtym czasie często przenoszony do najmniejszych i najbiedniejszych litewskich parafii: Juodeikiai, Żmujdki, Milašai-čiai i Butkiškė. Pozbawiony podstawowych warunków mieszkalnych spał nieraz w zakrystii kościołów.

W Żmujdkach nie miał nawet prawa wykonywania posługi kapłańskiej. Ten półtoraroczny okres był dla o. Stanisława gorszy niż obóz. Ratowało go tłumaczenie poezji oraz ciężka praca fizyczna: kapucyn z własnej inicjatywy porządkował i sprzątał miasteczko oraz okolice.

Latem 1961 r. przywrócono o. Stanisławowi prawo do posługi kapłańskiej oraz przeniesiono go do Milašaičiai.

W okresie, gdy był pozbawiony możliwości pracy duszpasterskiej, oddał się także studiom filozoficznym i teologicznym. Z Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w ówczesnym Leningradzie (obecnie Petersburg) zakonnik zamawiał książki znanych zagranicznych autorów i tłumaczył je na język litewski (znał osiem języków obcych).

Podbrzezie

W Podbrzeziu o. Stanisław posługiwał od 1966 do 1990 r. Dzięki kapucynowi odnowiona wioska szybko stała się miejscem, do którego przybywali ludzie spragnieni Boga oraz duchowej pociechy nie tylko z całej Litwy, ale i z innych stron.

Do ojca Stanisława ciągnęli wierni z prośbą o chrzest, ślub, Pierwszą Komunię Świętą czy pogrzeb. Przybywali tam również ludzie przygnębieni i spragnieni pocieszenia, alkoholicy i narkomani, a także opozycjoniści, aby w jego obecności zwyczajnie pobyć i czerpać z siły jego ducha.

Skromny styl życia kapucyna, jego głęboka modlitwa, gościnność oraz ciężka praca fizyczna, której o. Stanisław nigdy nie unikał, przyciągały wielu. Zakonnik miał dar słuchania z uwagą i sercem zarówno uciemiężonych ludzi z biednych wsi, jak i intelektualistów. Pater (z łac. ojciec) – jak nazywano o. Stanisława – wiedział, „jak rozmawiać z chłopem i z filozofem”.

Ojciec Stanisław przetrzymywał też i rozprowadzał po całej Litwie zakazaną literaturę podziemną (m.in. dzieła Aleksandra Sołżenicyna), własne tłumaczenia dzieł zagranicznych autorów oraz książki litewskie z czasów sprzed sowieckiej okupacji.

Nieustannie „odwiedzali” go też funkcjonariusze sowieckiej bezpieki. Często przeszukiwano plebanię oraz kościół w Podbrzeziu. Nieraz konfiskowano osobiste notatki zakonnika, jego kazania i tłumaczenia zagranicznych autorów.

Ojciec Stanisław wszystko to przyjmował ze stoickim spokojem. Zawsze rozmawiał z KGB-istami spokojnie, a wielu z nich nawrócił. W miejsce nawróconych przyjeżdżali nowi.

Szacunek i higiena umysłu

Pewnego razu Pater pojechał do Wilna, by spotkać się z „nawróconymi” – jak mówiono o tych, których kapucyn pozyskał dla Chrystusa swoim słowem i przykładem.

Najpierw długo z nimi spacerował, a potem zachodził zawsze do tej samej kawiarni. Tam „nawróceni” przechodzili „egzamin”. Siadali razem, pili kawę, a Pater składał spodki, talerze, kubki i łyżki, aby pomóc obsłudze.

Pewien neofita, namiętnie dzieląc się swoimi wysoce duchowymi problemami, odciągnął w pewnym momencie ojca, mówiąc: „Proszę przestać, ona posprząta!”.

Pod koniec spaceru Pater zwrócił się do tego człowieka: „Kochanieńki! Nie musi pan chodzić do kościoła, bo będzie pan faryzeuszem, a oni zabili Boga. To nie jest dobre. Proszę najpierw nauczyć się sprzątać po sobie, liczyć się z innymi i słuchać innych!”.

Wspomina Olga Jerochina, parafianka ojca Aleksandra Mienia z Moskwy: „Pater mówił o higienie umysłu: »Wiesz, bywa takie okropieństwo: moskwianie paplają i paplają. Moskwa żyje okropnym rytmem. Szukasz, kochasz ciszę – i uwierz mi, uwierz – Bóg ci się objawi. Kiedy? To nie twoja sprawa ani moja. Bywa, że objawi się przed śmiercią. Ale z modlitwy nie rezygnuj, proszę cię.

Trzeba spisywać słowa. Z dziesięciu słów, które chcesz powiedzieć, powiedz dwa, a resztę spisz – spisuj to, co zbędne. Nie bierz się za wszystko i nie zapominaj: zbawienie – po łacinie salvatio – to zdrowie«”.

Walka o dusze

Ojciec Stanisław swoją modlitwą, słowem i przykładem wyrywał swych podopiecznych „spod jarzma okupanta duchowego”. Niejeden człowiek, przeżywszy jakiś czas z Paterem, wracał do życia i do społeczeństwa.

Jednym ze sposobów „oczyszczania zagubionych dusz” – jako praktyka ascetyczna – było szorowanie przez podopiecznych o. Stanisława do blasku miedzianych garów oraz wykuwanie „słoneczek” – litewskich krzyżów, które ojciec potem wręczał swoim gościom.

Módl się i pracuj

W 1990 r. o. Stanisław został przeniesiony do Datnowa, gdzie odnowił kościół i klasztor pobernardyński. Miał już wtedy 72 lata. Bardzo mocno odczuwał lata spędzone w obozie oraz prześladowania, których doświadczył, ale siła jego ducha była wciąż niewyczerpana.

Nadto zaczęto go oskarżać o to, że „lubił bolszewików”. Nieraz jeździli do niego byli komuniści. Kapucyn zawsze rozmawiał i spotykał się ze wszystkimi, nie czyniąc żadnych różnic.

Nadal nie brakowało o. Stanisławowi pracy duszpasterskiej. Służył parafianom nie tylko w Datnowie, ale także w Podbrzeziu. Przyjeżdżali też do niego wierni z całej Litwy.

Pater mawiał: „Ja nie wiem, co to znaczy nic nie robić. […] Słodkim jarzmem jest radość wykonanej pracy”.

Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę, kiedy zniesiono cenzurę, kazania ojca Stanisława zaczęto drukować i rozpowszechniać w czasopismach i książkach. Oto fragment jednego z nich (z 1994 r.):

„Wieczorem, kiedy zaczną cię gryźć troski i okaże się, że serce już nie wytrzymuje, wypróbuj starą niezawodną metodę: uklęknij przy łóżku lub przy stole, złóż głowę w dłoniach i módl się. Jeśli słowa utkną ci w gardle – płacz i szlochaj. Jeśli i płacz nie pomoże – wówczas zamilcz. W ciszy medytuj, aż poczujesz, jak wszystko opada na dno. […] Widząc człowieka obciążonego troską, zatrzymaj się, nie spiesz się i powtórz słowa, które Pan powiedział: »Dlaczego jesteś smutny?« (por. Łk 24,17)”.

„Jest choroba – nie ma chorego”

W 2002 r. z powodu ciężkiej choroby nowotworowej o. Stanisław powrócił z Datnowa do Podbrzezia. Pomimo słabości nie zrezygnował z posługi duszpasterskiej. Kiedy wracał z pobytu w szpitalu, mówił, że chociaż „jest choroba – nie ma chorego”. Ze stoickim spokojem przyjmował fizyczne niedomagania. W tamtym czasie, jak przed laty, Podbrzezie stało się przystanią dla alkoholików, narkomanów i wszystkich nieumiejących się odnaleźć w trudach życia.

W czasie konsekracji podczas ostatniej Mszy Świętej, którą odprawił 5 czerwca 2005 r. w Podbrzeziu, o. Stanisław zasłabł, złapał się ręką za głowę, wypił łyk wody, którą mu podano, po czym zawołał:

„Boże, chroń naszą ojczyznę! Ześlij, Panie, ratunek. […] Cóż Wam dziś mogę powiedzieć o chorobie? Bądź chorym człowiekiem, ale nie chorymi kośćmi. Choroba to wielka próba nie tylko dla ciała.Obudźcie się z modlitwą na ustach.

W życiu nieraz tak zanurzamy się w namiętności ciała, że stajemy się tylko ciałem, a dusza zanika. Pozwólcie duszy wyzwolić się z niewoli namiętności cielesnych. […] Wędrujcie z Bogiem. Chórzyści! Cóż tam macie dobrego? Zaśpiewajcie. Ja odchodzę. Już wystarczy – 87 lat. Idźcie, a ja zostaję”.

Na twarzy o. Stanisława widać było cierpienie. Ludzie płakali, podchodząc do niego z prośbą o ostatnie błogosławieństwo. Na koniec Pater poprosił, żeby pozostawić go w kościele samego. Umarł w szpitalu w Kownie 23 czerwca 2005 r., a pochowany został na dziedzińcu kościoła w ukochanym przez siebie Podbrzeziu.

Cuda i łaski

Kilkanaście lat po śmierci kapucyna pielgrzymów w Podbrzeziu nie brakuje. Dnia 23. każdego miesiąca gromadzą się ci, którzy pamiętają o. Stanisława i którzy doświadczyli dzięki niemu łaski wiary.

Ludzie piszą listy o uzdrowieniach za jego wstawiennictwem. Ojciec Gintaras Vincentas Tamošauskas OFMCap opowiada o uzdrowieniu egzorysty, księdza Arnoldasa Valkauskasa. Jego organizm przechodził ciężkie zapalenie. Kiedy ks. Arnoldas pomodlił się przy grobie o. Stanisława, natychmiast doznał uzdrowienia.

Według o. Vincentasa podobnych historii zachowało się więcej: „Kiedy [Pater] jeszcze żył, pewna kobieta chora na depresję zadzwoniła do niego. Ten pomodlił się i depresja zniknęła”.

O tym, że kult o. Stanisława jest żywy, świadczy też powstałe Stowarzyszenie Ojca Stanisława, do którego należy obecnie 200 osób modlących się za Litwę oraz pielęgnujących pamięć o zakonniku.

Powstaje również Centrum Duchowości Ojca Stanisława, organizujące rekolekcje i inne wydarzenia na Litwie. Ponadto władze zakonne krakowskiej prowincji kapucynów podjęły decyzję o zbieraniu materiałów i świadectw w kierunku rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego o. Stanisława.

Źródła:

Bernardinai.lt; Natalia Trauberg, „Самый светлый литовец” – радостоскорбие отца Станислава; Olga Jerochina, Раздавал мир и крепость. Памяти о. С. Добровольскиса; Marija Čepaitytė, Из богословия сквериков и деревушек; wspomnienia br. Gintarasa V. Tamošauskasa OFMCap.

