Św. Stanisław Papczyński, założyciel zgromadzenia marianów, czczony jest jako patron nienarodzonych dzieci i małżeństw starających się o potomstwo.

Wznowienie martwej ciąży

Cud za jego wstawiennictwem uznany w procesie beatyfikacyjnym miał miejsce 19 lat temu. Kobieta w drugim miesiącu ciąży trafiła do szpitala z podejrzeniem poronienia. Następujące po sobie badania potwierdzały, że płód jest martwy. Czekano, aż nastąpi samoistne poronienie, a jeśli by to nie nastąpiło, chciano usunąć martwą ciążę. Przed zaplanowanym zabiegiem wykonano jeszcze kontrolne USG i wtedy stwierdzono, że dziecko żyje. Sprawa była po ludzku niewytłumaczalna, a zdrowe dziecko przyszło na świat w połowie października.

Okazało się, że od momentu zagrożenia życia dziecka, czyli od końca marca, bliscy kobiety modlili się do Boga za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego. Cud ten był wskrzeszeniem martwego dziecka w łonie matki. I spowodował, że uznano św. Stanisława za szczególnego orędownika nienarodzonych.

Modlitwa o szczególną łaskę za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego

W przededniu Dnia Świętości Życia 25 marca 2020 r. chcemy się modlić za przyczyną św. Stanisława, aby nienarodzone dzieci przyszły na świat zdrowe i cieszyły się błogosławieństwem Boga. Pragniemy też modlitewnie wspierać tych małżonków, którzy proszą o łaskę potomstwa.

Boże Ojcze, który w swojej niezmierzonej Opatrzności dałeś nam w świętym Stanisławie skutecznego orędownika u Twojego tronu, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaskę…, o którą Cię prosimy oraz daj nam za jego przykładem wiernie pełnić Twoją najświętszą wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Wyślij nam swoją intencję

Każdy, kto chciałby powierzyć nam swoją intencję, może ją wysłać na adres: liniamodlitwy@marianie.pl. Jeszcze tego samego dnia: Księża Marianie, Siostry Anuncjatki i świeccy pomocnicy Zgromadzenia Księży Marianów będą się modlić w tej intencji.

Więcej na www.spm.org.pl