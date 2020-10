Różaniec Do Granic 2

W tym roku Różaniec Do Granic będzie miał swoją kontynuację – Różaniec Do Granic Nieba – który odbędzie się w dniach 1-8 listopada 2020 r. w całej Polsce.



Różaniec Do Granic będzie inny, niż ten sprzed 3 lat. Po pierwsze pragniemy dotrzeć do granic Nieba, a nie tylko do granic naszego kraju. Po drugie druga edycja trwa aż 8 dni. I wreszcie, tym razem wydarzenie składa się dwóch różnych elementów – dla parafii i dla rodzin.

Pragniemy modlić się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. Jednym z celów tej modlitwy jest przyjęcie dzieci nienarodzonych do naszych rodzin. – Owocem takiej modlitwy Polaków może być wzmocnienie nadziei i wiary oraz przyjęcie pokoju Bożego – mówi Agnieszka Kminikowska, przedstawiciel organizatorów akcji modlitewnej.

Tegoroczna edycja wydarzenia jednoczy wiele środowisk katolickich, wspólnot, instytucji i mediów. Różaniec Do Granic Nieba będzie więc owocem działania całego Kościoła w miłości i jedności.

– Od trzech lat regularnie otrzymujemy prośby o kontynuację Różańca Do Granic – mówi Maciej Bodasiński, jeden z organizatorów tego wydarzenia modlitewnego. – Szczególnie w obecnym roku, który bardzo mocno nas wszystkich przytłoczył, chcemy wyjść z inicjatywą modlitwy zarówno wspólnotowej, jak i indywidualnej. Myślę, że szczególnie teraz takiej właśnie modlitwy wszyscy potrzebujemy.

Więcej szczegółów wkrótce na stronie rozaniecdogranic.pl oraz na stronie wydarzenia na facebooku.