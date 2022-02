Ruch Czystych Serc Małżeństw – przesłanie

Drodzy małżonkowie! W momencie przyjęcia sakramentu małżeństwa, kiedy w całkowitej wolności ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, Jezus Chrystus swoją Boską mocą sprawił, że staliście się dla siebie mężem i żoną, oraz zjednoczył Was więzami, które są nierozerwalne.

Źródłem Waszej jedności małżeńskiej jest sam Bóg i dlatego sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. Po prostu nie ma rozwodów: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6).

Jako sakramentalne małżeństwo zostaliście obdarowani trwałą obecnością Jezusa. To On jest jedynym źródłem Waszej wzajemnej miłości. Z tego źródła trzeba czerpać miłość w codziennej wytrwałej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii.

Największym zagrożeniem dla jedności i miłości małżeńskiej jest trwanie w grzechu śmiertelnym i zaniedbanie modlitwy. Dlatego małżonkowie powinni się zobowiązać, że natychmiast będą powstawać z każdego ciężkiego grzechu przez przystąpienie do spowiedzi oraz że będą codziennie modlić się na różańcu i jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii.

Trzeba pamiętać, że ciało mężczyzny i kobiety ze swoją płciowością i seksualnością jest „najpierwotniejszym sakramentem”, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej tajemnicy miłości ukrytej w Bogu, tajemnicy ludzkiego ducha, który uczestniczy w prawdzie, miłości i w życiu samego Boga.

Pan Bóg wpisał w ludzkie ciało powołanie do całkowitego, bezinteresownego daru z siebie – a więc do takiej miłości, jaką On nas kocha i jaka istnieje we wzajemnych relacjach trzech Boskich Osób. Poprzez swoją płciowość i seksualność zatem człowiek powinien wyrażać tajemnicę bezinteresownej miłości Boga.

Wynika z tego, że współżycie seksualne winno być sakramentalnym znakiem miłości męża i żony, która to miłość ma swe źródło w samym Bogu. Współżycie seksualne ma wyrażać całkowite, bezinteresowne, wzajemne duchowe i cielesne obdarowanie się małżonków oraz ich stanie się jednym ciałem.

Dlatego Pan Bóg w VI i IX przykazaniu Dekalogu mówi nam, że współżycie seksualne powinno mieć miejsce tylko i wyłącznie w sakramentalnym związku małżeńskim. Podejmowanie aktu seksualnego przez osoby niezwiązane wspólnym węzłem małżeńskim jest bardzo ciężkim wykroczeniem przeciwko Bożemu prawu miłości i dobrowolnym oddaniem się pod panowanie złych duchów.

Cudzołóstwo jest jednym z najcięższych grzechów, niszczącym więzy miłości łączące człowieka z Bogiem i z innymi ludźmi.

Odrzucenie Bożego prawa miłości jest istotą zła cudzołóstwa i innych grzechów nieczystości świadomie i dobrowolnie popełnianych. Należy do nich współżycie przedmałżeńskie, praktykowanie homoseksualizmu, pettingu, masturbacji, stosowanie antykoncepcji, oglądanie pornografii oraz różnorakie inne formy osiągania przyjemności seksualnej dla niej samej.

Przez grzechy nieczystości niszczona jest miłość i pogłębia się egoizm. Człowiek uzależnia się wówczas od doznań seksualnych i staje się uczestnikiem królestwa szatana.

Innym wyrazem sprzeciwiania się woli Bożej jest zamykanie się małżonków na dar dzieci. Małżonkowie powinni mieć świadomość, że to Jezus decyduje, ile mają mieć dzieci, a ich rolą jest rozeznawanie Bożych planów i przyjmowanie z wdzięcznością każdego nowo poczętego dziecka.

Jeżeli małżonkowie wszelkimi sposobami bronią się przed tym, by mieć więcej dzieci, tak jak tego pragnie Bóg, wtedy blokują Jego stwórczą moc, uniemożliwiając Stwórcy powoływanie do życia nowych istnień ludzkich. Jest to bardzo ciężki grzech sprzeciwu wobec stwórczych planów Boga, łamiący przykazanie, które otrzymaliśmy na początku stworzenia: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28).

Zamykanie się małżonków na dar życia jest odwróceniem się od Bożych planów z czysto egoistycznych powodów: „Nie chcemy dzieci, bo po co się trudzić i poświęcać”; „Nie chcemy więcej dzieci, aby nie pomniejszyć wygody naszego życia” itp.

Ucieczka od trudu urodzenia i wychowania dzieci jest równocześnie rezygnacją z najwspanialszej szansy dojrzewania do miłości.

Najważniejszą karierą życiową każdej żony i każdego męża jest odczytanie i wypełnienie Bożych planów w stosunku do ich małżeństwa, a są nimi wzajemna miłość oraz urodzenie i wychowanie dzieci, którymi ich Pan Bóg pragnie obdarować. Jest to stokroć ważniejsze aniżeli tytuły naukowe czy kariera zawodowa.

Małżonkowie tylko wtedy wypełnią misję zleconą im przez Boga, jeżeli będą pamiętać, że jedynym fundamentem ich jedności oraz źródłem ich miłości jest Jezus Chrystus.

Aby uchronić małżeństwo przed rozpadem, aby uczynić je wspólnotą, w której przez wzajemną miłość doświadcza się bliskości Boga, żeby dzieci mogły w niej wzrastać i dojrzewać do świętości, rodzice powinni żyć w duchu Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8).

Dlatego Pan Jezus bardzo zachęca małżonków, aby odkrywali skarb sakramentu małżeństwa. Nieocenioną w tym pomocą będzie wstąpienie do wspólnoty Ruchu Czystych Serc Małżeństw.

Aby stać się członkiem RCSM, trzeba najpierw przystąpić do spowiedzi i Komunii św., a następnie odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM. Możecie o tym wielkim wydarzeniu poinformować naszą redakcję, abyśmy wpisali Was do księgi RCSM i wysłali Wam specjalne błogosławieństwo.

Każdego dnia odmawiajcie Modlitwę zawierzenia RCSM i starajcie się wcielać w swoje codzienne życie wszystkie zawarte w niej zobowiązania. To jest najskuteczniejsza recepta na wszelkie problemy i kryzysy małżeńskie.

Z całego serca Was pozdrawiam i błogosławię.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddajemy Ci naszą pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz z naszą płciowością. Przyrzekamy trwać w świadomości, że Twoja obecność w sakramencie małżeństwa jest naszym najcenniejszym skarbem i tylko u Ciebie znajdziemy lekarstwo i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów.

Dlatego przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu. Postanawiamy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia.

Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym pójściu pod prąd, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy nasz krok, każdą chwilę naszego życia. Amen!”.

O wiele więcej znajdziesz w naszym sklepie!