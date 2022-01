Święta Faustyna Kowalska, o. Dolindo Ruotolo, Rozalia Celakówna – to kilka znanych postaci Kościoła katolickiego, do których swoje orędzia kierował bezpośrednio Pan Jezus. Do grona tych osób należy także bohaterka książki o. L. Salesa Trzy płomienie złączone w jeden – s. Konsolata Betrone.

Ta pokorna klaryska kapucynka z Turynu, żyjąca w pierwszej poło-wie XX wieku, przeżywająca wiele trudności najpierw w domu rodzinnym, a potem w zakonie, pozwala się ufnie prowadzić przez Boga. Zafascynowana św. Tereską od Dzieciątka Jezus, wybiera drogę duchowego dziecięctwa.

Pewnego dnia postanawia: „Kochać Jezusa, jak nikt nigdy Go nie kochał ani kochać nie będzie, cierpieć, jak nikt nigdy nie cierpiał ani cierpieć nie będzie, ratować dla Niego dusze, jak nikt nigdy ich dla Niego nie ratował i ratować nie będzie”. Miłość, cierpienie, dusze – to tytułowe trzy płomienie, zwane też trzema szczytami. Czy s. Konsolacie uda się je zdobyć?

