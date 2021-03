W Roku św. Józefa ustanowionym przez Ojca Świętego Franciszka dla upamiętnienia 150-lecia ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego odbędzie się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Wydarzenie rozpocznie się 19 marca 2021 r. w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Zakończy się 25 marca w Dzień Świętości Życia, który przypada w Uroczystość Zwiastowania NMP.

Codzienna modlitwa, którą zadeklarowało już ponad 100 tys. osób, będzie się składać z krótkiego rozważania fragmentów listu apostolskiego papieża Franciszka Patris corde oraz odmówienia litanii do św. Józefa i modlitwy św. Jana Pawła II do Maryi Matki Żyjących z encykliki Evangelium vitae. – Do każdego dnia przypisana jest inna szczegółowa intencja.

Pragniemy się modlić o odwagę dla rodziców, by każde dziecko przyjęli z miłością oraz o solidarność z rodzinami otrzymującymi trudną diagnozę prenatalną dla ich dzieci; o zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze strony państwa; o prawo do życia dla każdego człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych rozwiązań nowej eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego; o rozwój hospicjów perinatalnych; o prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pielęgniarek i farmaceutów; o prawe sumienie oraz dziennikarzy i ludzi mediów; o opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci – wylicza Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem wydarzenia.

Dodaje, że wie o tym, iż modlitwa ma ogromną siłę. To z tego powodu stowarzyszenie organizuje różne akcje modlitewne w trosce o dzieci nienarodzone. W ubiegłym roku podjęło Nowennę Życia. Za przyczyną św. Jana Pawła II tysiące ludzi prosiło Boga o mądrość i odwagę dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego przed posiedzeniem w dn. 22 października 2020 r., kiedy to Trybunał Konstytucyjny miał stwierdzić, czy tzw. przesłanka eugeniczna jest zgodna z Konstytucją RP.

Wdzięczność za Tydzień Modlitw o Ochronę Życia wyrazili: abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, biskup miejsca, oraz bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Rozważania napisane przez o. Krzysztofa Niewiadomskiego OFMCap otrzymały imprimatur, czyli zostały sprawdzone pod kątem zgodności teologicznej.

Każdego dnia Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia, począwszy od 19 marca 2021 r., na stronie internetowej stowarzyszenia i jego profilu na Facebooku będą się pojawiać kilkuminutowe filmiki z rozważaniami, modlitwą na każdy dzień i krótkim komentarzem.

– Do włączenia się w modlitwę zachęcamy rodziny, zakony, parafie, wspólnoty. Wszystkich, którym zależy na ochronie życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Z przykrością obserwujemy, że w wielu krajach następuje liberalizacja prawa aborcyjnego. Dopuszczana jest aborcja do późnych tygodni ciąży. Chcemy prosić Boga, by w Polsce prawnie chronione było życia każdego nienarodzonego dziecka. Bez wyjątków – wyjaśnia Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

– W Tygodniu Modlitw chcemy też na nowo odkryć, co to znaczy być pro-life, i zachęcać do tej postawy lekarzy, dziennikarzy, polityków, za których będziemy się modlić, ale też nas wszystkich. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”, w świecie, w którym zabija źle pojmowane współczucie oraz obojętność, chcemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia – dodaje.

Zapisy do modlitewnej inicjatywy: na stronie zazyciem.pro-life.pl

oraz telefonicznie pod numerem 12 311 02 60.

Broszurę z rozważaniami można pobrać ze strony internetowej. Można ją również bezpłatnie zamówić telefonicznie w formie drukowanej.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka powstało w 1999 r. Jego misją jest edukacja w zakresie pro-life oraz szeroko rozumiana ochrona życia człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Z inicjatywy śp. dr. inż. Antoniego Zięby, założyciela stowarzyszenia, powstała ogólnopolska Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci oraz międzynarodowa Word Prayer for Life. Organizacja obejmuje pomocą materialną potrzebujące kobiety w ciąży, samotnych rodziców oraz rodziny podejmujące trud wychowania niepełnosprawnego dziecka. Ponadto wspiera rodziców spodziewających się narodzin chorego dziecka i prowadzi Telefon Zaufania Pro-life dla kobiet będących w ciąży, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej.