W strumieniach miłosierdzia

Książka zawiera tekst 12-dniowych rekolekcji, powstały w oparciu o wybrane fragmenty z Dzienniczka św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Zamierzeniem rekolekcji jest spojrzenie na siebie oczyma Jezusa, pogłębienie z Nim relacji, zachęcenie do nauki ciągłego wzrastania w ufności, a także przyjrzenie się temu, w jaki sposób Bóg działa w duszy, aby uzdolnić ją do współpracy z łaską.

Naszym pragnieniem jest, by Czytelnik świadomie czerpał ze strumieni miłosierdzia wypływających z Chrystusowego Boku – by przyjął on Wodę, która oczyszcza oraz Krew, która zbawia.

Publikacja ta jest dla każdego, kto pragnie pogłębić swoją relację z Jezusem, niezależnie od tego, czy należy do jakiejś wspólnoty w Kościele czy też nie. Wprowadzając w podstawowe przestrzenie życia wewnętrznego, uczy ona podstaw rozeznawania oraz walki duchowej.

Książkę można nabyć na stronie: sklep.milujciesie.pl