Winnica Racheli – Gdańsk 2020

Z radością pragniemy poinformować, że w dniach 17 – 19 kwietnia 2020 r. w Gdańsku (Dom Pielgrzyma, Matemblewo) odbędą się rekolekcje „Winnica Racheli” – uzdrowienie po aborcji.

Tak wiele osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, dotkniętych problemem, cierpi latami.

Rekolekcje nie są terapią, ale pomocą w procesie uzdrowienia po tak trudnym doświadczeniu. Jezus powiedział i dziś mówi to samo:

„I ja Ciebie nie potępiam” (J 8, 1-11).

Rekolekcje to praca w winnicy Pana – co prawda ciężka, wymagająca, ale przynosząca pokój, nadzieje, przebaczenie. Pomaga nazwać uczucia, przezwyciężyć trudności, uzdrowić relacje rodzinne.

Rekolekcje odbywają się w formie warsztatów w małej grupce, jest zapewniona dyskrecja i opieka duchowa.

Kto może przyjechać na takie rekolekcje?

Każda osoba, która bezpośrednio lub pośrednio czuje się dotknięta aborcją. Kobiety, mężczyźni, matki, ojcowie, dziadkowie lub rodzeństwo nienarodzonych dzieci.

Niektórzy po kilku latach od tego bolesnego zdarzenia, ale są też osoby, które po 20-30 latach zyskują nowe życie.

Modlimy się, aby w rekolekcjach odważyli się uczestniczyć lekarze, pielęgniarki i inne osoby związane z przeprowadzaniem aborcji.

Jeżeli Jezus usłyszy jak bardzo nasze serce pragnie być uzdrowione i skierujemy tą prośbę właśnie do Niego, to wystarczy, a on powie:

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10, 46-52).

Rekolekcje poprowadzi: s. Małgorzata Słomka, Agnieszka Lewandowska, ks. Jacek Nawrot.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego wywiadu z s. Małgorzatą Słomką na temat radzenia sobie z syndromem poaborcyjnym.

Rekolekcje Winnica Racheli w Gdańsku:

Dom Pielgrzyma w Gdańsku w Matemblewie

Adres: ul. Matemblewska 67, 80-283 Gdańsk

Informacje i zapisy: Wiesia 578-054-725.