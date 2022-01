Zachwyt nad wielkością Stwórcy

„Astronomia prowadzi nas do odkrywania niepowtarzalnego wydarzenia: Wszechświata, który został stworzony z niczego, który potrzebuje bardzo delikatnej równowagi, by zapewnić idealnie właściwe warunki do rozwoju życia, i który został stworzony na podstawie (można by tu dodać: »nadprzyrodzonego«) projektu”– Arno Penzias (ur. 1933 r.), laureat Nagrody Nobla z fizyki.

„Wszystko”

W najbardziej ogólnych słowach Wszechświat da się̨ opisać jako wszystko, co istnieje, w tym wszystko, czego możemy dotknąć, co możemy zaobserwować bądź sobie wyobrazić – nawet te rzeczy, których być może nigdy nie odkryjemy i nie pojmiemy.

Starożytni Rzymianie nazywali Wszechświat słowem „universum” (stąd nasze „uniwersalny”), które dosłownie oznaczało „wszystko to, co obraca się razem”.

Pomysł Wszechświata jako całości jest jednak starszy. To, co dzisiaj nazywamy Wszechświatem, naturą czy rzeczywistością, starożytni Grecy określali jako „Wszystko”: była to idea absolutnego, choć niekoniecznie osobowego, Boga – inteligentnego, przekraczającego ludzkie zrozumienie, kreatywnego i ojcowskiego.

Arystoteles przyznawał, że za „Wszystkim” stoi „pierwszy poruszyciel” – nieporuszalna istota, która poruszyła wszystkim innym, nie poruszając się sama.

Dla starożytnych złożoność i prostota, bezmiar i zawiłość, fizyka i metafizyka, prawa naturalne i cuda (czyli naruszenia praw natury) nie były ideami należącymi oddzielnie do nauki i teologii.

Przez wieki studiowanie czegokolwiek i studiowanie wszystkiego było próbą zrozumienia tego samego Wszechświata, tego samego „Wszystkiego” – próbą zrozumienia Boga. W ten sposób, od początku czasów, badanie stworzenia było zawsze poszukiwaniem Stwórcy.

„Podnieście oczy w górę i patrzcie” (Iz 40,26)

Współczesna nauka twierdzi, że w naszej Galaktyce jest 100 miliardów gwiazd, a takich galaktyk jak nasza jest około 100 miliardów.

Nasze Słońce w ciągu jednej sekundy wydziela więcej energii, aniżeli wyprodukowała jej ludzkość od początku swojego istnienia. Energia ta powstaje na skutek nuklearnej fuzji, która przekształca wodór w hel. Ogrom tej energii i mocy jest poza wszelkim ludzkim wyobrażeniem.

Ponad milion takich planet jak Ziemia zmieściłoby się w naszym Słońcu, które jest gwiazdą średniej wielkości, zaledwie karłem w porównaniu z wieloma gwiazdami istniejącymi w naszej Galaktyce.

Jednym z największych przejawów Bożej wszechmocy we Wszechświecie, który Stwórca powołał do istnienia jednym aktem swojej woli, jest energia wydzielana przez miliardy gwiazd w naszej Galaktyce oraz w mniej więcej 100 miliardach innych galaktyk.

Kiedy uświadomimy sobie te liczby, które pokazują jedynie ułamek wszechmocy naszego Stworzyciela, to wtedy stają się zrozumiałe słowa Psalmu 33: „Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć” (Ps 33,8-9).

Widzialny Wszechświat obejmuje więcej niż 100 miliardów galaktyk, a każda z nich ma średnicę o długości milionów bilionów kilometrów i każda zawiera setki miliardów gwiazd. Choć trudno to pojąć, szacuje się, że we Wszechświecie istnieje ponad miliard bilionów gwiazd.

Naukowcy nie są w stanie obliczyć ilości gwiazd, gdyż przerasta to ich zdolności poznawcze. Tylko Bóg Stwórca „liczbę gwiazd oznacza, wszystkie je woła po imieniu. Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość Jego jest niewypowiedziana” (Ps 147,4-5).

Moc potrzebna do stworzenia tych gwiazd, mądrość do utrzymania ich na gwiezdnych orbitach, niesamowite piękno obecne we Wszechświecie – wszystko to wskazuje na wszechmoc, majestat, piękno i miłość Boga Stworzyciela.

Człowiek może jedynie ze zdumieniem podziwiać ogrom Wszechświata i powiedzieć: „Boże, jesteś wielki!”.

Jak duży jest Boży Wszechświat? Podróżując z prędkością światła – 300 tysięcy km na sekundę – możemy okrążyć siedmiokrotnie Ziemię w ciągu jednej sekundy. Ale już podróż po znanym Wszechświecie z tą samą prędkością zajęłaby nam 28 miliardów lat świetlnych lub więcej!

Biblia mówi, że tak, jak niebiosa są ponad ziemią, tak Boże drogi są ponad naszymi drogami, a Jego myśli ponad naszymi myślami. Rozważmy to – pomyślmy, jak wielki jest Wszechświat w porównaniu z Ziemią, która jawi się przy nim jak łepek szpilki.

Tak więc to, „co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy” (Rz 1,19-20).

