Życzenia na Boże Narodzenie 2019

Kochani Czytelnicy!

Wszechmogący Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat jako bezbronne niemowlę w ubogiej stajence, aby nasze ludzkie życie odzyskało swój ostateczny sens.

Wydawane przez nas czasopismo „Miłujcie się!” dociera do najodleglejszych zakątków świata. Jego misją jest wskazywanie drogi do całkowitego, pełnego ufności zawierzenia swojego życia Panu Jezusowi. Pragniemy, aby to orędzie Dobrej Nowiny coraz bardziej się rozpowszechniało. Dlatego też dziękujemy Bogu za mijający rok, który był tak bardzo owocny: prawie 1,5 miliona wydanych egzemplarzy, systematyczne wysyłki do krajów misyjnych, rozwój centrów dystrybucji, nowości wydawnicze, nade wszystko zaś stale wzrastające grono naszych czytelników oraz członków RCS na całym świecie! W przyszłym roku planujemy też wydanie wersji greckiej „Miłujcie się!”.

Z całego serca dziękujemy Wam, drodzy Dobrodzieje, za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”. Nasze podziękowanie kierujemy również do wszystkich osób, które wsparły naszą misję ewangelizacyjną, przekazując nam 1% podatku. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary przesłane na fundusz budowy rekolekcyjnego Centrum Duchowości i Formacji Ruchu Czystych Serc im. św. Jana Pawła II. W tym roku wspólnota RCS po raz pierwszy zorganizowała nową inicjatywę pt.: „Rok dla Jezusa”. W oddanej do użytku części powstającego Centrum przez 11 miesięcy kilku wolontariuszy wspólnie się modli, pracuje oraz podejmuje różne dzieła ewangelizacyjne w duchu RCS.

W tym świątecznym czasie życzymy Wam, by Boża Dziecina obdarzyła Was bogactwem łask, a Boże Narodzenie stało się czasem błogosławionego pokoju i radości. Niech Matka Boża ma Was, Wasze rodziny i całą naszą Ojczyznę w opiece i czuwa nad Wami przez cały nadchodzący 2020 rok!

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

ks. Mieczysław Piotrowski TChr,

ks. Jerzy Molewski TChr

z zespołem redakcyjnym i młodzieżą z Ruchu Czystych Serc

