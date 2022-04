Życzenia wielkanocne 2022

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. […] Pan zmartwychpowstał — Alleluja!”.

Kochani Czytelnicy!

Chrystus Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Jest to największe, najradośniejsze wydarzenie w dziejach całego Wszechświata. Jezus „powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,9). W swojej śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus definitywnie zwyciężył śmierć, piekło i szatana. Uczynił to dla nas i dla naszego zbawienia.

Zmartwychwstały Jezus jest rzeczywiście obecny w Eucharystii, aby dawać nam życie wieczne i uzdrawiać nasze poranione serca. Jeżeli Go przyjmujemy w Komunii św., uczestniczymy w radości zmartwychwstania, otrzymujemy lekarstwo nieśmiertelności, antidotum na śmierć.

Z całego serca dziękujemy Wam za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”. Zadania, które stawia przed nami Matka Boża – Redaktorka naczelna „Miłujcie się!” – po ludzku przerastają nasze siły. Jednakże dzięki Bożej mocy, która wyraża się także w Waszej modlitwie i ofiarności, będziemy mogli kontynuować naszą ewangelizacyjną misję.

Życzymy Wam, by czas świętowania tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa był dla Was okazją do umocnienia Waszej wiary oraz doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Bądźcie świadkami Jezusowego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem! Bądźcie świadkami zwycięstwa przebaczenia i miłości!

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

ks. Jerzy Molewski TChr

z zespołem redakcyjnym